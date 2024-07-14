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導演完成不可能的任務！伊莉莎白二世傳奇「搬上大銀幕」

記者許逸群／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世辭世將滿2年，一部描述她在位70年、引領英國安全航行2個世紀的紀錄電影《天生女王》也將在台上映。導演羅傑·米契爾（Roger Michell）在疫情期間突發靈感，決定透過剪輯來講述故事，而他看中的第一位，就是英國女王伊莉莎白二世。

▲伊莉莎白二世紀錄電影《天生女王》搬上大銀幕。（圖／海鵬影業提供）

▲伊莉莎白二世紀錄電影《天生女王》搬上大銀幕。（圖／海鵬影業提供）

這個想法一度被視為「不可能的任務」，但米契爾豪擲重金買下BBC珍貴且多如繁星的素材，該壯舉不僅交出了米契爾生涯最棒作品，電影更獲媒體盛讚是「完美無瑕的專業之作」。遺憾的是，米契爾在完成該片混音後突然過世。一年之後，伊莉莎白女王辭世，更使這部電影成為絕響。

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▲伊莉莎白二世紀錄電影《天生女王》搬上大銀幕。（圖／海鵬影業提供）

▲紀錄電影《天生女王》中有許多珍貴的畫面。（圖／海鵬影業提供）

《天生女王》以鏡頭講述了伊莉莎白女王非凡的一生，該片憑藉出色的剪輯，邀請觀眾對各個年代的伊莉莎白進行了對照。隨著年齡的增長，她的臉龐也變得更慈祥、更威嚴，充滿平靜的力量，帶著隱藏的使命感。伊莉莎白在沒有選擇下成為女王，這是她生來就要扮演的角色，

值得一提的是，片中1953年女王加冕典禮的一些新畫面，是首次呈現在觀眾眼前。而她與夫婿菲利普親王討論白金漢宮座落在影子裡的日晷，更是女王伉儷難得一見的輕鬆日常。另外，電影不僅熱情致敬了女王，並將她與神秘的「蒙娜麗莎」相提並論，都將是名垂千古、且為世人所熟知的人物。

曾以茱莉亞羅勃茲、休葛蘭主演的電影《新娘百分百》轟動全球的導演羅傑·米契爾，片中更引述BBC的金句，「肖像畫應揭露最真實的自我」，為該片無可取代的真實性掛保證。

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伊莉莎白二世, 天生女王, 米契爾

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