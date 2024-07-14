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「13.8和13.11哪個大」百萬人吵翻天！小4數學題登熱搜　1神比喻秒解題

記者田暐瑋／綜合報導

微博14日的熱搜排行榜冠軍出現「13.8 13.11」一串神秘數字引發議論，討論人數破百萬。原來是最新一期《我是歌手》節目中，孫楠與外國歌手香緹摩爾（Chante Moore）分數分別為13.8和13.11，部分網友質疑：「11不是比8大嗎？為什麼（香緹摩爾）排在後面？」數學題意外成了討論焦點。

▲《我是歌手》的排名意外引發討論。（圖／翻攝自微博）

▲《我是歌手》的排名意外引發討論。（圖／翻攝自微博）

《我是歌手》在「終極襲榜賽」的比賽結果中，孫楠得到13.8％得票率位居第3名，而香緹摩爾（Chante Moore）則是13.11％位居第4，沒想到卻有人提出「11不是比8大嗎？」質疑：「孫楠不是應該第四嗎？」意外讓兩派網友吵成一團，「13.8%比13.11%高? 我請問呢」、「0.8%=0.08 0.11%=0.11 0.11大於0.08有什麼不對嗎」、「整數位的13和13比相等，看小數位，11大8，所以13.11 > 13.8，孫楠應該第四」。

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▲《我是歌手》的排名意外引發討論。（圖／翻攝自微博）

▲《我是歌手》的排名意外引發討論。（圖／翻攝自微博）

▲《我是歌手》的排名意外引發討論。（圖／翻攝自微博）

這一數學題看似基礎，卻意外引發熱烈討論，還衝上微博熱搜第一關鍵字，連陸媒《廣州日報》都幫忙解題，指出這次大陸小學4年級的課程內容，「兩個小數的大小比較方法如下：首先看它們的整數部分，整數部分大的那個數就大；如果整數部分相同，則比較十分位上的數字，十分位上的數字大的那個數就大；如果十分位上的數字也相同，則比較百分位上的數字，以此類推。」

▲《我是歌手》的排名意外引發討論。（圖／翻攝自微博）

▲《我是歌手》的排名連陸媒都幫解題。（圖／翻攝自微博）

也有網友笑說，「這樣的問題竟然還能引發爭論，真是令人意外」、「本來挺簡單的題，大家這麼認真地討論，我都迷惑了」、「不是大哥們你們是認真的還是玩抽象呢」，更有人拿出薪水來比喻，「如果換成工資0.8K和0.11K是不是就一下子清醒了」、「把他的錢從13.8萬變成13.11萬，他就不bb了，他會比誰都反應快」。

▲《我是歌手》的排名意外引發討論。（圖／翻攝自微博）

▲《我是歌手》的排名登熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲《我是歌手》的排名意外引發討論。（圖／翻攝自微博）

▲《我是歌手》孫楠與香緹摩爾得票率相近。（圖／翻攝自微博）

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