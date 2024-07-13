太妍首次攻高雄開唱！「8月又有KPOP拼盤」BTOB、玟星等陣容超華麗

記者劉宛欣／綜合報導

高雄近年來文藝活動不斷，許多歐美、日韓巨星更是選擇在高雄開唱，「K-MEGA CONCERT in Kaohsiung」於13日盛大舉辦，另一場即將在8月底登場的「ECO L!VE CONCERT」也陸續公布陣容，包含BTOB、MAMAMOO玟星、新人男團NXD等，13日更是宣布了少女時代隊長太妍也是表演名單之一，讓廣大粉絲相當興奮。

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▲「ECO L!VE CONCERT」拼盤演唱會名單相當華麗。（圖／翻攝自TheArtistudio 得藝室策劃臉書）

「ECO L!VE CONCERT」近日陸續公布表演嘉賓，分別為RBW娛樂旗下新人男團NXD、美聲天團BTOB，以及今年包含簽售、演唱會、小分隊活動等，來台次數已經數不清的MAMAMOO玟星，還有去年首次以個人身分在台北小巨蛋開唱的太妍，這次也是她首次前進高雄開唱，表演名單相當華麗，讓一眾粉絲已經摩拳擦掌等著搶票。

▲太妍睽違一年來台開唱。（圖／翻攝自TheArtistudio 得藝室策劃臉書）

值得一提的是，相關貼文底下，掀起超高討論度，有粉絲質疑表演名單與黃牛早前公開洩漏的名單一致，懷疑主辦單位將名單外流給黃牛，更害怕會搶不到票，紛紛喊話希望售票能採實名制與抽選制，保障每個觀眾的權益。

節目資訊

節目名稱：ECO L!VE CONCERT

演出日期：2024 年 08 月 31 日(六)

演出地點：高雄巨蛋K-ARENA

主辦單位：TheArtistudio 得藝室策劃