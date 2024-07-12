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曾智希「卵子剩四顆」試管失敗陷憂鬱　曾子益拚做人老婆喊：弄在裡面

記者蕭采薇／台北報導

民視八點檔《愛的榮耀》加入新班底，曾子益、曾智希、王瞳、李又汝、黃文星上演「五角關係」，製作人王珮華領軍，12日媒體暢聊拍攝的心路歷程。曾智希、李又汝原本都因為備孕休息中，曾智希先前做試管嬰兒失敗，坦言一度非常憂鬱，是老公陳志強鼓勵她「要出門工作」，才慢慢走出陰霾。

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希、李又汝出席《愛的榮耀》餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲李又汝（左一）和曾智希（右一）前陣子都在備孕中。（圖／記者林敬旻攝）

李又汝睽違8個月再接新戲，她坦言：「因為之前本來在備孕，和老公打算好好做人，但既然接了戲，就好好工作，又重新開始避孕了。」被問是否會禁慾？她大喊：「避孕啦！怎麼可能禁慾！」不過製作人王珮華保證，就算懷孕也沒關係，會因此調整角色，讓她們可以安心懷孕和工作。

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▲李又汝出席《愛的榮耀》餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲李又汝在《愛的榮耀》中的「魚干女」扮相，被老公說和在家一樣。（圖／記者林敬旻攝）

王珮華暖心行為讓李又汝感動的說：「所以真的可以不用避孕嗎？」曾智希也說，王珮華也有答應她，如果需要去醫院或做檢查，都一定可以放行。而曾智希備孕四年，先前首次嘗試做試管嬰兒卻植入失敗，雖然難過，但醫生也要她休息一下，不要太快嘗試下一次。

▲曾智希出席《愛的榮耀》餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲曾智希先前做試管嬰兒失敗，醫生要她休息一下，暫緩進度。（圖／記者林敬旻攝）

曾智希說：「我的狀況比較複雜，（胚胎）放進去也會被免疫細胞的攻擊。」她坦言就先跟趙小僑的情況一樣，也曾因此非常沮喪，甚至有點憂鬱症的傾向。老公陳志強鼓勵她出門工作，醫生也希望暫緩植入進度，「現在決定要先辦婚禮，計劃在明年初，場地也找好了，現在希望辦完婚禮之後，就可以好好準備懷孕。」

此外同場男星曾子益也透露，近來也很老婆開始不避孕，準備迎接新生命。說到一半，他突然臉紅表示：「我老婆會直接跟我說『弄在裡面啦！不要流出來』有時我就會突然清醒一下。」前陣子老婆月經晚了幾天，本來以為可能有了，但發現是空歡喜一場，當時太太也難過到哭了，讓曾子益很能了解曾智希的感受。

▲王瞳、黃文星、曾子益、曾智希、李又汝出席《愛的榮耀》餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲《愛的榮耀》（左起）黃文星、李又汝、王瞳、曾智希、曾子益。（圖／記者林敬旻攝）

黃文星則是現場的「爸爸前輩」，兒子已經要升小三，也可以對生理常識產生好奇。例如會看著自己的生殖器，然後對黃文星說：「爸爸你那個是大雞雞喔！」此話一出被現場所有人虧根本藉著兒子自誇，而他們目前沒有再添小孩的計畫，「老婆說真的太累了。」

 

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愛的榮耀, 曾子益, 曾智希, 王瞳, 李又汝, 黃文星

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