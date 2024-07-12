這群人木星才剛單飛...又認「分手17年男友」！　崩潰痛哭內幕曝光

記者蔡琛儀／台北報導

百萬YouTuber團體「這群人」成員木星（林牧昕）推出新單曲〈為你寫了一首RnB〉，新歌MV找來當紅實力派演員初孟軒擔綱演出，兩人在MV中從甜蜜放閃到大吵離別，讓剛結束17年感情恢復單身的木星在拍攝MV的過程中忍不住大哭，坦言這真的是她現在的心情寫照。

▲▼木星與初孟軒合作〈為你寫了一首RnB〉MV。（圖／木星經紀人提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

木星與學生時代就開始交往17年的男友日前分手，兩人因為對未來的想像不一樣，選擇分手回到一個人的狀態再出發。MV拍攝過程中，木星與男主角初孟軒飾演在劇場相識相愛的情侶，隨著MV故事內容的轉換，也經歷了情侶之間的摩擦、爭執，最後要面對殘忍的分離，好幾幕木星抱著初孟軒痛哭，他也摸著木星的頭在耳邊呢喃。

〈為你寫了一首RnB〉源自於「這群人」的原創短片中，木星曾唱過一小段副歌，那時候很多粉絲都在敲碗，這首歌有沒有完整版，本來只是為了短劇的劇情需求而寫的一小段副歌，讓製作人「理想柏」決定要幫木星把整首歌曲做出來，不僅是歌詞意境的表達非常符合木星此刻的心境，這首歌也可以說是「這群人」送給木星的單飛禮物，過去有「這群人」保護著的木星，接下來要用全新的個人身分再出發。