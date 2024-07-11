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《願望》首播開紅盤！　江祖平演渣女被讚「比槍狠」自虧：我是賤

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《天道》於10日播出完結篇，緊接著卡司最強的新八點檔大戲《願望》首播登場。《天道》收尾討論度熱烈，有線收視創新高3.32，《願望》也開出紅盤，首集有線收視2.44。三大男神黃少祺、陳冠霖、江宏恩深受歡迎，守住八點檔死忠觀眾，而江祖平的狠勁更是受到觀眾喜愛，網友表示她在第一集中的狠，絕對不輸《天之驕女》中的韓瑜，光眼神就比拿刀槍更犀利。

▲《願望》。（圖／三立提供）

▲《願望》首播開出紅盤。（圖／三立提供）

《願望》劇情節奏非常明快，首集就將角色個性和幾個家庭的故事明確交代，觀眾表示就是一部爽劇，期待未來劇情的發展，無論在PTT或是Dcard討論度近千則，網友大讚「開場槍戰很精采！」、「三大男神都不會老，演技大比拚。」特別是「鬼王」霍正奇睽違許久的出場，以及陳冠霖首集就被踹下懸崖，觀眾期待他未來回歸展開復仇，變身「魔冠冠」跳脫以往高富帥的演出。

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▲《願望》。（圖／三立提供）

▲《願望》江祖平演技受到討論。（圖／三立提供）

而江祖平角色個性明顯，光一個眼神就殺氣十足，在Dcard調查中，男主角戲之外，觀眾最期待的劇情角色發展前三名，則由江祖平、邱子芯及霍正奇包辦，也很趣味地表示目前溫馴的「四葉草」未來可能變成「食人花」。
今（11）日劇組送上冰涼的大紅西瓜慶祝收視開紅盤，江祖平、廖苡喬、游詩璟、德馨、韓宜邦、郭亞棠一起感謝觀眾支持，江祖平首集就被網友封為「渣女」，她笑說「麗紅不是渣、是賤」，隨即用麗紅的眼神和口吻說了一句「謝謝觀眾稱讚」現場笑翻。

▲《願望》。（圖／三立提供）

▲《願望》首播開出紅盤。（圖／三立提供）

其中，劇情播出假面模範婆媳「粗鹽洗腳」的逆媳惡行，深受討論，今天劇中演出死對頭的江祖平和廖苡喬，用菜瓜布搓手臂趣味還原，麗紅只是在旁邊發號司令，碧玉竟然就入戲用粗糙的菜瓜布自刷手臂，廖苡喬笑說「這是去角質」，江祖平一旁笑稱廖苡喬自虐是因為角色太入戲，還說擔心粗鹽缺貨，一旁韓宜邦撘腔，粗鹽抓那麼大一把根本是「醃漬」。

劇中另一組黃家人齊聚慶功探班現場，笑稱是趁機到江祖平家作客，游詩璟感謝大家喜歡四葉草，許願以後劇中回黃家餐餐有飯吃，劇中媽寶老公韓宜邦則爆料「夫妻生活不美滿，跟劇中老婆游詩璟要每次都不給」，游詩璟和婆婆德馨現場還原經典的「幫婆婆洗腳畫面」，德馨說黃家養了媽寶兒韓宜邦、和啃老女郭亞棠，劇本連自己拿到都驚訝，笑說「黃家人個個都不是省油的燈，精采好戲敬請期待」。

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