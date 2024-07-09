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唐治平母後事曹雨婷呼籲不要逼他　個人願意出錢出力

記者葉文正／台北報導

藝人唐治平的母親六月遭發現陳屍住家社區頂樓，但唐治平堅持女屍不是媽媽，不願領回遺體，遺體放置新北市立殯儀館已逾1月。最近對他關懷備至的演藝工會理事長曹雨婷，則呼籲外界不要逼唐，認為他已經夠可憐了，曹雨婷說：「我也已連絡好殯葬業者，倘若他有需要，我個人都可以幫忙，但一切以他的意志為主。」

▲▼ 唐治平受訪後開心說要去過生日 。（圖／記者戴上容攝）

▲ 唐治平處境令人憂心 。（圖／記者戴上容攝）

由於唐治平的母親遺體已經到了認領的期限，即便檢警懷疑死者為唐母，透過唐母生前至牙科的就診紀錄，調取做假牙必拍的Ｘ光片，經齒模比對，確認死者為唐母，全案將交由警方依規定公告、收埋，但由於此案狀況特殊，屆時若無親屬認領，預計由殯葬處土葬，避免後續爭議。

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▲▼演藝工會尾牙-曹雨婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲演藝工會理事長曹雨婷。（圖／記者黃克翔攝）

雖然理事長曹雨婷很想幫忙唐治平，但一來因唐治平不是工會會員，曹雨婷提到難處：「二來工會在前任理事長任內，搞到烏煙瘴氣，很多問題要處理，所以我會個人捐錢，但以工會名義捐出，當然工作也有合作的殯葬業者，如果唐治平需要我們都會幫忙聯繫，但倘若唐治平選擇白雲那邊的殯葬業者，我們也都可以接受，一切以能夠幫到唐治平為主。」

▲▼ 唐治平 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲ 唐治平母可能先土葬  。（圖／記者黃宥寧攝）

曹雨婷也呼籲外界，「我跟唐治平說話的時候，發現他很正常，但也感覺得出來他很需要協助與理解，所以請外界不要去逼他，他個人完全無害，也很能理解大家的關懷，他也告訴我，之前為什麼沒有加入工會，因為他之前是外國人的身分，現在已經拿到台灣身分，就可以加入工會了，他對我說話很客氣，去逼他真的沒什麼用還可能導致反效果。」

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唐治平, 白雲, 曹雨婷

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