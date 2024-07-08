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《天道》結局倒數！最累反派李興文「被輪流攻擊」演大魔王反增粉

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《天道》即將播出大結局，演員群紛紛在社群媒體上曬出大合照，對長達1年多的拍戲旅程表達不捨。謝承均感性分享「真的全劇殺青了！這群外景的工作人員，每天頂著烈日，風吹日曬雨淋，每個人都曬得像黑炭一樣是真的很辛苦，謝謝你們的付出與照顧，大家好好休息一下吧！」

▲《天道》結局倒數。（圖／三立提供）

▲《天道》結局倒數。（圖／三立提供）

其中，《天道》大魔王李興文在最終劇情中角色非常吃重，被問到殺青心情，他表示「有許多的失落感，想想我飾演的江重仁，是全劇的公敵，沒有強大的內心力量，真的很難演得下去，除了每天早出晚歸、上山下海，水裡來來火裡去，有挨不完的巴掌、聽不完詛咒、住不完的醫院，還有報不完的仇，真的演到差點懷疑人生！」

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▲《天道》結局倒數。（圖／三立提供）

▲李興文在《天道》中是大魔王。（圖／三立提供）

雖然是劇中大魔王，但李興文第一次出演三立八點檔反而圈粉無數，演出獲得一致好評，觀眾紛紛留言給他鼓勵「第一次看你演壞人，超級精彩」、「演反派完全不被討厭」。而謝承均也表示李興文是完結篇最辛苦的一位，車輪戰對抗每一個人，完結篇全是他的台詞，讓大家很輕鬆地收尾。

▲《天道》結局倒數。（圖／三立提供）

▲李興文（右）演大魔王反而圈粉無數。（圖／三立提供）

此外，攝影棚殺青戲也聚集了30位演員，連劇中躺病床的苗可麗也登場，讓網友驚呼「好熱鬧。」、「全部演員都出現了」、「都到齊了！陣容堅強好看資深的演員，演技一流，每一集都好看，期待新戲。」李興文分享當天大合照，並說道「天道殺青倒數一天！大家在棚內，互道珍重，離情依依；但依舊秉持著專業與熱情，每個細節都精心安排！」

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天道, 李興文

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