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梓梓穿上比基尼胸口炸開　張立東看傻被花花罵骯髒鬼

記者葉文正／台北報導

台視《全員請上車》邀請到寫真女神梓梓、元元上節目玩遊戲，主持群一聽到女神要換上泳裝，大家很有默契的帶起墨鏡主持，張立東狡辯解釋是因為太陽很大需要防曬才這麼做，馬上被花花踢爆：「認識七年了，不知道他們是骯髒鬼嗎？今天有漂亮女生會穿很少，要偷看啦！」

▲元元(左)與梓梓(中)換上泳衣大秀好身材。（圖／台視提供）

▲元元(左)與梓梓(中)換上泳衣大秀好身材，一旁花花包緊緊。（圖／台視提供）

張立東則反嗆花花：「不漂亮的女生說話了」，王少偉一見到女神就笑臉迎人，更自爆自己是梓梓的忠實粉絲，每天都會看她的影片，另外還跟元元合跳近期熱門的「麻辣糖葫蘆」舞蹈，展現滿滿活力。

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▲元元(左)與梓梓(中)換上泳衣大秀好身材。（圖／台視提供）

▲梓梓跟楊銘威玩遊戲。（圖／台視提供）

適逢夏天到來，製作單位特別安排水上關卡，要讓大家清涼消暑一下，梓梓、元元也換上泳裝，大秀傲人身材，在遊戲開始前兩人先玩「海帶拳」小試身手，楊銘威選擇與梓梓一組，自稱是「梓威組合」，被嗆說早已準備好，身為過關機器的楊銘威首戰就失利，讓他崩潰大喊：「等一下！很難專心啦」，並要求戴上墨鏡後再繼續。

▲元元(左)與梓梓(中)換上泳衣大秀好身材。（圖／台視提供）

▲王少偉與元元。（圖／台視提供）

而張立東在一旁開玩笑說：「楊銘威不是看到海帶，是看到海浪」。王少偉則與元元一同PK，面對女神整個人笑意藏不住，聽話的隨著元元的指示動作而輸掉比賽，讓王少偉自我檢討：「這個一定要閉著眼睛玩，才會公正。」楊銘威也出面附和：「真的會很容易聽話」。

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