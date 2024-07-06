陳曉37歲生日「陳妍希連2年沒發文」　陸網：連表面功夫都不做了

記者陳芊秀／綜合報導

女星陳妍希6月被大陸狗仔爆婚姻破裂，陳曉提出離婚後離家，夫妻已經超過半年沒有被目擊到同框時刻，震驚各界。而老公昨日（5）迎接37歲生日，陳妍希沒有公開發文，陸網為此再度議論。

▲陳曉生日，陳妍希連2年沒公開祝福。（圖／翻攝自微博）

陳妍希過去只要碰上陳曉生日，便會公開發文祝福，不過老公昨日迎接37歲，她沒有透過社群網站發文，而且已經連續2年不發聲。而陳曉工作室有發文：「新的一歲即將迎來新的篇章，願你：前路歡暢，長樂未央！」粉絲、合作過的劇組紛紛留言祝福。

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狗仔劉大錘直播談論陳曉、陳妍希，僅透露夫婦二人確實很久沒在同一個城市待過，「要說兩個人真領了離婚證書的話，我覺得工作室一定會站出來，或者他們本人一定要站出來」。對於兩人是否到了離婚階段，則不得而知。

陸網議論陳妍希、陳曉婚姻，認為女方未在老公生日當日發文，再度一陣揣測「看起來真的離了……不然幹嘛不趁機秀一波恩愛」、「現在連表面功夫都不做給觀眾看了」。

陳妍希與陳曉則不甩婚變傳聞。她日前出席新劇《狙擊蝴蝶》開機儀式，也持續出席公開活動，手上仍帶著婚戒，新劇飾演離婚恢單女，與小19歲男星周柯宇大談姊弟戀。

▲陳妍希出席活動，無名指仍戴戒指。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）