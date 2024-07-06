江坤俊妻喊「他每天都回家」欣西亞揭心理！　勸別當小三：往往輸最多

記者黃皓瑋／綜合報導

名醫江坤俊日前遭爆料與護理師在公寓過夜，引發爭議，不過他和老婆劉藺秦強調「家庭狀況一切良好」，否認出軌傳聞。兩性專家欣西亞昨（5日）在臉書發文，認為劉藺秦對外挺江坤俊，可能有金錢方面的考量，她也以自己婚姻諮詢的經驗，呼籲別當第三者：「因為兩個女人裡，小三往往輸的比較多也比較慘。」

▲江坤俊（左）遭指控與護理師過夜，老婆劉藺秦力挺澄清。（圖／翻攝自FACEBOOK／江坤俊醫師 ）

劉藺秦在事發後先做了3點回應：「護理師公寓確實是自己買的、房子供侄子居住、江坤俊每天都有回家。」之後則和江坤俊一起發表聲明，強調「家庭狀況一切良好」。對此欣西亞認為，劉藺秦這樣力挺老公的做法，可能和「救代言」有關：「名聲不好，衝擊到的就是代言、廣告、金錢。」更直言「婚姻很多到後來都是『利益』為基礎，其次才是『感情』」。

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▲欣西亞直言劉藺秦與老公站同一陣線，恐怕是為了幫他救代言。（圖／翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔）

欣西亞也指出，劉藺秦說江坤俊「每天都有回家」相當耐人尋味，擁有多年婚姻諮詢經驗的她透露，以前也曾遇過有諮詢對象，對於出軌老公的底線是「每天要回家」，原因是要讓他記得「你還有家室妻子兒女」同時也是在提醒小三：「這男人嘴巴再怎樣愛妳，他還是必須乖乖回家，因為……本宮說了算。」

▼欣西亞臉書貼文。（翻攝自Facebook／欣西亞和Shane任翔。如遭刪除請見諒）

