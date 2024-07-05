吳彥祖公開好萊塢便當！　遲到剩「1飯1菜」菜色曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

香港男星吳彥祖有著俊俏五官、壯碩身材，年近50仍帥度不減，近年往好萊塢發展的他，目前在美國與關繼威（Ke Huy Quan）、亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose）等影星拍攝電影《With Love》。他日前透過社群平台分享片場環境，也展示了劇組供餐，只不過當他一掀開餐盒，裡面卻只裝了1菜1飯，引發網友討論。

▲吳彥祖赴好萊塢拍攝電影《With Love》。（圖／翻攝自微博／吳彥祖）

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▲吳彥祖掀開餐合，裡面僅有1菜1飯。（圖／翻攝自吳彥祖抖音）

吳彥祖2日在抖音上傳影片，向粉絲介紹片場的餐點，畫面中可見伙食是以自助餐形式提供，有白飯與配菜可以選擇，也有專人幫忙盛裝，不過菜色似乎不是很多，也沒有提供蔬菜。之後他將餐點帶回自己的休息室，並對著鏡頭公開菜色，只見餐盒裡有一半是白飯，另一半則只裝著2顆肉丸以及湯汁。

▲吳彥祖公開片場伙食。（圖／翻攝自吳彥祖抖音）

對此吳彥祖坦言，其實自己有點遲到，所以到達餐廳的時候，有一些菜已經被盛完了，不過便當內容公開後，仍讓不少大陸網友感到驚訝，紛紛留言直呼「伙食太差了」、「我一個女的吃都不夠」、「我給你加個菜吧」。

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