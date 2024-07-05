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「樂天女孩」陳伊公開10年前應援照！　零修圖穿水手服青澀模樣曝

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」陳伊平時會在社群記錄日常，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活，最近她在threads秀出一張10多年前的合照，背景是她與其他女孩們站在球場上應援，青澀的模樣曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言：「真的很懷念！」

▲陳伊（圖／翻攝自Facebook／虎牙陳伊）

▲陳伊是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Facebook／虎牙陳伊）

透過陳伊分享的照片可見到，她與曲羿、沐妍、慧慧、倪暄、岱縈、曉帆、梓梓、Amis等人，分別穿著包含紅色、橙色、綠色和藍色的水手服站在球場上。每個女孩的水手服胸前，都有個大蝴蝶結裝飾，搭配下身的短裙，她們對鏡頭面帶微笑、擺出剪刀手、愛心手勢等動作，完美展現青春活潑的形象。

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▲陳伊（圖／翻攝自Facebook／虎牙陳伊）

▲陳伊分享10多年前在球場上的照片。（圖／翻攝自threads／bobeyiyi）

為此，無意間翻到這張照片的陳伊好奇問：「以前我們真的都穿這麼辣在球場嗎？」並搭配哭笑不得的表情符號。照片曝光後，除了吸引不少人朝聖按讚之外，也有網友留言指出，雖然當時的妝容充滿台味，但這組照片真的令人懷念，紛紛表示，「回憶殺」、「太青澀了」，就連沐妍、曉帆也都現身寫下「非常驚人的辣」、「買尬，我們好猛」的留言。

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關鍵字

樂天女孩, 啦啦隊, 陳伊, 曲羿, 沐妍, 倪暄, 岱縈, 曉帆, 梓梓

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