林心如「看新聞才知」閨蜜陳妍希爆婚變　曝上次見面…已是半年前

記者黃庠棻／台北報導

女星林心如出道近30年，狀態依舊保持良好，今（4）日出席代言洗衣精「Vanish漬無蹤」記者會，穿著一套亮麗的桃紅色連身短褲現身，露出修長美腿，氣色紅潤，談到自己雖然身為大咖女明星，但貼身衣物仍會親自手洗，且成為媽媽以後「會做菜又會洗衣」，笑言自己「長大了。」

▲林心如出席代言洗衣精記者會。（圖／記者黃克翔攝）

林心如在採訪中被問到有無關心好友陳妍希，馬上表示「沒有」，並表示已經有很久沒有聯繫，雙方上一次見面是在2023年年底和2024年過年期間，兩人加上海芬帶著小孩一起出門遊玩。只是，她算一算也已有半年沒跟陳妍希碰面，而談到閨蜜婚變一事，她則坦言自己也是「看新聞才知道」，微笑帶過此事。

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▲林心如低調談及閨蜜陳妍希。（圖／記者黃克翔攝）

此外，林心如在講到女兒小海豚時滿臉都是笑容，透露小孩目前小二，過完暑假之後就要升小三，個性越來越活潑，同時也已經會跟她頂嘴了。林心如笑著演出母女倆鬥嘴的過程，像是她喊女兒去洗澡，女兒竟會鬧脾氣說不要，讓她傻眼直呼「有人可以這樣子嗎？」怎料女兒一口回嘴「有啊！就是我！」逗趣的互動笑翻眾人。

▲林心如講到女兒滿臉都是笑容。（圖／記者黃克翔攝）