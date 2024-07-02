職災憋出血尿！　台八惡女羅巧倫認了「愛上包尿布」全場傻眼

記者黃庠棻／台北報導

台劇女星羅巧倫時常在八點檔中飾演惡女，這一次在三立新作品《願望》中，詮釋一位個性內斂的職場女性，只是快三十歲都沒男友，成了外界口中的「大齡剩女」，談到最受不了另一半的缺點，竟然跟尿尿有關。

▲羅巧倫出席《願望》卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

羅巧倫被問到最受不了男伴的點，坦言自己超級不能忍受男生尿尿亂滴，不只味道不好，也會影響其他人使用廁所的感受，透露之前弟弟尿尿都會亂滴，讓她總是忍不住用尖叫回應，萬一跟男友同居的話，對方在如廁時是否亂滴，也成為她觀察的一個重點。

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▲羅巧倫很在意男生尿尿是否亂滴。（圖／記者林敬旻攝）

只不過聊到尿尿話題，羅巧倫突然自爆自己很喜歡「包尿布」，突如其來的爆料讓眾人倒吸一口氣，這時她才透露原來之前因為拍戲過程中不敢提出要尿尿，沒想到憋著憋著竟尿出「血尿」，且次數有超過3次，讓她膀胱變得很敏感。

▲羅巧倫自爆愛上包尿布。（圖／記者林敬旻攝）

對此，羅巧倫坦言自從膀胱變得敏感後，只要外景時間長或是要開長途路程時，自己都會包尿布上陣，更曾推薦同劇演員林萱瑜、游詩璟、邱子芯使用尿布。

▲羅巧倫甚至推薦林萱瑜、游詩璟、邱子芯包尿布。（圖／記者林敬旻攝）