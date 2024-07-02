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《她和她的她》林奕嵐性格落差大　導演讚「巨星標配」

記者許逸群／台北報導

憑藉影集《她和她的她》在第58屆金鐘獎拿下「迷你劇集／電視電影最具潛力新人獎」的林奕嵐，近期受邀擔任《VERSE》雜誌的封面人物，拍攝團隊將場景拉到古色古香的台南，並且走訪許多新興藝術據點。林奕嵐表示，好像回到高中畢旅時期，對安平老街的閑靜記憶猶新。

▲林奕嵐受邀擔任雜誌封面人物。（圖／VERSE提供）

▲林奕嵐受邀擔任雜誌封面人物。（圖／VERSE提供）

拍攝團隊將場景拉至台南，並結合許多複合式的藝術空間，如藝廊、美術館、海邊、咖啡酒吧、老屋改建的藝文空間，讓平面模特出身的林奕嵐感到非常興奮及具有挑戰性。她透露，在接觸戲劇之後會主動和攝影團隊一起討論創作，她說：「這次我試著在每個場景裡設定一個戲劇角色。」

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雜誌中訪問到影集《她和她的她》的導演卓立對林奕嵐的第一印象，導演表示，在選角時就對林奕嵐的試鏡表現印象深刻，以一個新人來說，她絲毫沒有「背台詞」的語氣，並以「鑽石」形容對她的第一印象，是耀眼、充滿光采，輕易就能吸引他人目光。

▲林奕嵐受邀擔任雜誌封面人物。（圖／VERSE提供）

▲林奕嵐的性格落差相當大。（圖／VERSE提供）

導演透露：「一個可以同時很有個性、又害羞，其實是非常迷人的事。這幾乎是你所能想到的演員巨星標配。」林奕嵐害羞表示，記得導演跟她說過這句話，至今都很感激被這樣形容，現在也會時常想起導演曾經說過的話，「我會保持單純、初心來面對這個世界，也會繼續加油。」

出道以來一直備受國際時尚精品愛戴的林奕嵐，近日也出席法國精品開幕活動，同台藝人包含周杰倫、韓星金智媛、王淨、劉以豪與陳庭妮。面對與這麼多前輩同台，林奕嵐表示，很榮幸與大家一起參與這場活動，第一眼看到金智媛覺得她仙氣滿滿，非常有氣質。

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