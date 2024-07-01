曾莞婷接手藍心湄《女大》時段！　再度澄清並非擠掉：她有她的地位在

記者孟育民／台北報導

TVBS全新戀愛談話節目《小姐姐請回答》將於7月5日起，每周五晚上9點播出，今（1）日特別舉行首播記者會，主持人曾莞婷首次帶領各領域超人氣小姐姐們一同華麗亮相。不過，原時段是藍心湄主持21年的節目《女人我最大》，曾莞婷今再次澄清誤會，並非有擠掉的事情，「我覺得心湄姐對T台，就像美鳳姐對於民視，這是一個很重要的存在，所以沒有什麼好取不取代的，因爲這是不可能的事情，她有她的地位在！」

▲曾莞婷主持《小姐姐請回答》，首播記者會賴雅妍站台。（圖／TVBS提供）

曾莞婷說，藍心湄得知消息後也很暖心的給她鼓勵，「我也有私下透過跟她熟識的藝人跟她打聲招呼，真的很謝謝她幫我加油。」至於兩人主持費等等相關細節，她表示不清楚，但兩個節目類型截然不同，「我們是以戀愛跟時事爲主，所以我覺得是魚幫水水幫魚的概念。」

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▲曾莞婷帶領小姐姐出席記者會。（圖／TVBS提供）



被問到節目上有不能聊的尺度嗎？她笑說：「拜託我都這個年紀了，還有什麼不能聊的，所以就是希望大家多多支持啦！」在圈內也沒有不能同台的藝人；另外第一次獨挑大梁主持，曾莞婷坦言對於收視有點壓力，「非常的興奮，但又小小緊張！但有緊張才會成長。」