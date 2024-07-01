草東沒有派對大陸演出掀歌迷暴動！「舉旗吼叫放煙火」警出動壓制

記者劉宛欣／綜合報導

草東沒有派對一舉拿下第35屆金曲獎最佳樂團、最佳華語專輯、年度專輯等3個大獎，成為今年的最大贏家，唯一美中不足的是他們正在巡演，沒能親自到現場上台領獎。典禮當天他們正在貴陽泡泡島音樂節表演，在大陸也擁有超高人氣，表演期間台下歌迷嗨到不行，紛紛舉旗、尖叫、放煙火，絲毫不在乎現場打在大螢幕上的警語，後來甚至驚動警察試圖壓制舉旗的人群。

▲草東沒有派對前往貴陽泡泡島音樂節表演。（圖／翻攝自微博）

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草東沒有派對現身貴陽泡泡島音樂節，不少歌迷在社群曬出現場片段，台上兩旁的大螢幕上寫著「現場禁止使用冷焰火，否則演出可能被迫中止」，但仔細看影片可發現台下歌迷沉醉音樂之中，紛紛舉旗吶喊尖叫，還無視警語放起了煙火，搭上燈光效果，整個煙霧瀰漫，現場氣氛嗨到極致，乍一看有如暴動現場。

▲現場煙霧迷漫，歌迷舉著旗子如同暴動現場。（圖／翻攝自微博）

X上有網友轉發現場影片，指出有警察出動試圖收走歌迷們的旗幟，怎料周遭歌迷見狀紛紛出手幫忙死抓著旗桿不放手，掀起超高討論度，網友紛紛留言「台下比台上更精彩更搖滾」、「多麼可憐，連舉個音樂節的旗子都tm要被管」、「憑什麼收走？」、「在旁邊，直接被保安撞飛了」。

▲舉旗歌迷遭警察搶旗。（圖／翻攝自X）