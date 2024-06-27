胡瓜合體鍾明軒拍片「差40歲無違和」！　自爆曾邀初戀上節目結局超淒涼

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜多了斜槓身分，加入Youtuber行列開設YT頻道《下面一位》，幽默風趣的風格以及深厚的主持功力受到網友喜愛，訂閱數直線飆升，讓他體會當網紅的滋味。最新一集找來鍾明軒，年僅24歲的他早在12歲時就已開始拍攝影片，網路上算是胡瓜的「前輩」。影片開頭胡瓜就迎來挑戰，要介紹現今年輕人都會在社群上分享自己的OOTD(今日穿搭)，機智的反應及幽默的形容詞，逗得鍾明軒哈哈大笑。

▲胡瓜邀請鍾明軒拍片。（圖／下面一位頻道提供）



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鍾明軒的影片風格直率又充滿自信，喜愛旅遊的他也常常到國外豐富自己的世 界觀，胡瓜表示自己從來沒有一個人出門過，「可能出道的時候旁邊就有助理，伸手就有茶飯。」相反的鍾明軒目前已獨自旅行過20多個國家，他說越危險的地方就越想去，「對我來說這個國家，可以讓我申請觀光簽證我就敢去，我也超想去烏克蘭，要不是他們封鎖領空。」他分享日前去緬甸時只是想紀錄旅行，卻被警察阻擋拍攝，在搜集畫面素材時也遭受到國外人士比出不雅手勢的對待。

▲胡瓜佩服鍾明軒獨自出國，享受旅程的美好。（圖／下面一位頻道提供）

相差40歲的兩人經歷不一樣的網路世代，胡瓜也好奇現在Z世代的年輕人如何認識異性，他回憶起過去都是寫情書，在遠方偷偷看著喜歡的女生，「我從國中就一直看著她，出道後《超級星期天》尋人，我說如果你找到某某某我就去上，結果他真的去找到那個人，結果那個人看到我完全無印象。」鍾明軒說都使用交友軟體，還大方介紹給胡瓜，一來以往互動，尺度無極限。



