李善均遺作《寂噤計畫》台灣上映　生前採訪「2兒說很好看」引鼻酸

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影星李善均於2023年12月27日輕生離世，生前還有雙遺作未公開，其中一部《寂噤計畫》（Project Silence）近期確認了台灣上映日期，確定於7月17日與台灣影迷見面。本片入選第76屆坎城影展午夜單元，他生前曾帶了家人一起參加坎城影展首映，2個兒子都力讚「很有趣」，如今採訪內容再次掀起回顧，令人鼻酸。

▲▼李善均遺作《寂噤計畫》7月17日在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）



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《寂噤計畫》由《白頭山：半島浩劫》、《機密同盟2》製作團隊斥資韓幣304億（約台幣7.6億元）精心打造，李善均飾演總統保安室的行政官「車正元」一角，針對角色他曾表示：「『車正元』是必須主導情況的重要角色，無論如何《寂噤計畫》是一部必須維持速度感的電。我在詮釋角色時，通常會想抓到這個角色的關鍵字，而這次『車正元』的關鍵字為『政務性的判斷』，是個以目標為優先的人物，但也因此和女兒的關係漸漸疏遠。」

▲《寂噤計畫》還有朱智勛助陣演出。（圖／車庫娛樂提供）



電影在海外備受關注，如同當年《屍速列車》也受邀正式入選第76屆坎城影展午夜單元，李善均當時帶了家人參加坎城影展首映，透露2個兒子看完首映都覺得很有趣、很好看，「坎城影展首映時間是他們平常的睡覺時間，而且最近的孩子去戲院看電影時，只要劇情無法讓他們投入其中就無法集中精神看電影，但他們都說很有趣很好看，讓我感到很安心，兒子們還說會跟朋友推薦《寂噤計畫》。」

▲李善均與秀安演父女。（圖／車庫娛樂提供）



另外，童星金秀安曾在《屍速列車》當孔劉女兒、《軍艦島》黃晸玟女兒，這次則成了李善均的女兒，李善均與她將展現真實動人的父女演技，讓影迷非常期待。災難鉅獻《寂噤計畫》7月12日在韓上映，台灣緊接著於7月17日上映。