陳妍希劇中嫁「媽寶男」辦完婚禮秒離婚：愛情不該將就

記者許逸群／綜合報導

由陳妍希與宋茜共同主演的《溫暖的，甜蜜的》，劇中飾演齊家宜的陳妍希，才剛辦完婚禮突然覺得愛情不該是委屈求全，當天就和「媽寶」丈夫提離婚。沒想到，丈夫把婚前寫的承諾書燒掉，更翻臉不認人想要搶走她的房產！除了愛情故事，彼此互相扶持、成長的閨蜜情也是一大看點。

▲陳妍希在劇中嫁給媽寶男後隨即提出離婚。（圖／中天娛樂提供）

陳妍希在《溫暖的，甜蜜的》除了遇到「媽寶男」，更遭受婆婆刁難，讓她藉此反思未來如果遇到這樣的情況，「我自己的孩子也是我的寶貝，我永遠覺得他最好的，但是人家的女兒，也是人家的心肝寶貝，要好好善待。」但仍認為愛情不應該將就。

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▲雖然走上婚姻一路，但陳妍希認為愛情不該將就。（圖／中天娛樂提供）

不僅感情戲讓陳妍希相當有感觸之外，劇中她和宋茜之間的閨蜜情，常會讓她聯想到現實生活與閨蜜相處的模式，尤其是劇中走投無路時，宋茜陪在她身邊一起度過困難的劇情相當打動陳妍希，「真的在很多我痛哭流涕，非常低谷的時候，真的都是她們在後面跟我講說『沒事，有我在』。」

▲▼宋茜與陳妍希在劇中是無話不談的好閨蜜。（圖／中天娛樂提供）

陳妍希更分享，現實生活能這樣為彼此赴湯蹈火共度困難的閨蜜人選，「我和丞琳，在我第一次拍戲的時候遇到她，她給我分享了很多經驗，還給了我非常多的鼓勵。」