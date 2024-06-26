直擊韓笙笙現蹤信義區影城！「十指緊扣抓牢老公」新婚1年難得聚首

▲6/15 15：17 韓笙笙（右）與新婚1年的夫婿保羅哥（左）走到哪都十指緊扣，現在看來男方比拍婚紗照時多了「幸福肥」。



圖文／鏡週刊

台英混血女星韓笙笙，去年嫁作人婦，老公保羅哥因為工作在香港居住，韓笙笙在台灣有自己的事業，於是彼此過著台、港兩地飛來飛去的日子。前陣子小夫妻在台北合體，只是看個電影的約會行程，兩人十指緊扣，只有玩夾娃娃機時才放手，甜蜜愛意滿到超標。

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▲因為保羅哥在香港工作，因此韓笙笙的婚紗照也選擇在香港拍攝。（翻攝自韓笙笙臉書）

去年韓笙笙與在香港工作的圈外男友保羅哥登記結婚，她像個空中飛人，台、港飛來飛去，加上老公不時出差，兩人能真正相聚的時間不長。最近為了慶祝結婚週年，小倆口先飛越南二度蜜月，再回台北度過結婚紀念日，互祝紙婚快樂。

約會看電影 老婆作主

6月15日下午，韓笙笙牽著保羅哥的手，出現在台北信義商圈，兩人看來十分甜蜜，走到哪手牽到哪，臉上總掛著傻兮兮的微笑，只差沒把大寫加粗的「我很幸福」用紅筆寫在臉上，讓單身狗好生嫉妒。

兩人先在3C展售中心隨意逛逛，沒有購物即轉場影城，韓笙笙先用手機查詢電影場次，之後再前往自動售票機購票。她老公保羅哥看起來比去年拍婚紗照時有了點幸福肥，都只站在韓笙笙身邊溫柔地注視老婆的動作，就連刷卡購票，也是韓笙笙掏錢包買單，看起來反正什麼都是老婆說了算的樣子。

▲15：23 買電影票是韓笙笙自助刷卡買單，老公一旁乖巧地看著，一切老婆主導。

趁著電影還未開演，韓笙笙與保羅哥各自找了一台夾娃娃機打發時間，這時畫風丕變，小倆口斷開十指連結，背對背各自與夾娃娃機埋頭奮戰，只是這對夫妻「又菜又愛玩」，貢獻了好幾枚硬幣還是一無所獲，最後買完飲料就進入影廳欣賞電影。

▲15：28 原本黏緊緊、牽牢牢的小倆口突然不再沾黏，背對背各自與夾娃娃機奮戰，畫風與剛才迥然不同。

▲15：38 韓笙笙遞出手上電影票，與老公一起進場看電影。

混血嫩面孔 小許瑋甯

綜藝節目《美少女時代》出道的韓笙笙，因為有著混血面孔，被封「小許瑋甯」，星途一度被看好，2017年她與蔡凡熙搭檔演出電影《痴情男子漢》，還為電影唱了主題曲〈看得見寂寞〉，不過後續星運一般，作品稀少，如今工作多以業配、代言、開團帶貨為主。

▲蔡凡熙（右）當年憑《痴情男子漢》入圍金馬54最佳新演員，與韓笙笙（左）走紅毯。

當初《痴情男子漢》4位主角，發展最好的是演配角的王淨，如今已是同輩女星之Top，不僅有多部票房過億元電影作品，也有影后頭銜；男主角蔡凡熙的發展也很穩定，最近緊急幫酒駕的王柏傑救場，被封「專業救火隊」。至於李英宏的音樂、電影配樂成績出色，如今已有金曲、金馬獎在手。

▲當年電影《痴情男子漢》是韓笙笙（右）當主角，王淨只是女2，如今王淨（左）發展銳不可當，已成了影后。

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