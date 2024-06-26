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連線／《大熊餐廳3》粉絲敲碗戀愛線　卡米直接打槍：不可能！

記者蕭采薇／台北—洛杉磯連線報導

現象級影集《大熊餐廳》即將推出第三季，男主角傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）因此劇爆紅，接下內衣品牌廣告費洛蒙爆棚的模樣，更煞到一票女孩。不過他在劇中總是脾氣暴躁，沒有甜甜的粉紅戀愛線，傑瑞米也直接在記者會上表示：「（戀愛）是不可能的！」

▲《大熊餐廳3》。（圖／Disney+提供）

▲《大熊餐廳3》卡米和辛妮是否有可能發展感情線，令觀眾相當好奇。（圖／Disney+提供）

Disney+影集《大熊餐廳》推出後橫掃歐美圈，包括傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）、阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）、艾邦摩斯貝克許（Ebon Moss-Bachrach）等主演群現身線上記者會，傑瑞米艾倫懷特透露：「這一季依舊是滿滿壓力，高壓沒辦法。」

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▲《大熊餐廳3》。（圖／Disney+提供）

▲《大熊餐廳3》廚房內依然高壓。（圖／Disney+提供）

《大熊餐廳》到了第三季，要把原本街邊小店的餐館轉型成為高檔星級餐廳。卡米（傑瑞米艾倫懷特飾演）也因此比以往更加拼命。因此當被問到，是否可能辛妮（阿尤艾德維利飾演）發展感情線？他想都沒想便說：「不可能！他們是很棒的夥伴，真的談戀愛的話，會影響到餐廳的。」

▲《大熊餐廳3》。（圖／Disney+提供）

▲《大熊餐廳3》到了第三季，要轉型成為高檔星級餐廳。（圖／Disney+提供）

阿尤艾德維利也附合：「第三季廚房的狀況比之前想像的更混亂，沒有心思想到感情。」更坦言知道很多網友希望他們發展感情線，「但愛情外的活力和信賴，其實更讓人期待。」除了主演外，她也在第三季的第六集獻出導演處女秀，《大熊餐廳3》將於7月17日在Disney+上架。

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