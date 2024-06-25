最神秘Toro感情史遭曝光　露面回應...認1件事「很糟糕」

記者蔡琛儀／台北報導

Energy今（25日）合體出席連鎖超市代言活動，他們睽違22年復出後聲勢驚人，不僅台北小巨蛋、高雄巨蛋票房開紅盤，超夯歌曲〈星期五晚上〉MV突破千萬點擊，也陸續接下代言，團中唯一未婚的Toro，感情世界也相當神秘。

▲Energy中唯一未婚的Toro感情世界神秘。（圖／記者蔡琛儀攝）

Toro近來遭週刊爆料疑似周旋2女之間，還又有自稱是前女友的女子出面控訴，Toro曾在有女友且論及婚嫁的狀態追求她，更爆料他精神數度失控，Toro今被問到此事，一臉疑惑表示：「我看不太懂（新聞）。」更虧自己很糟糕，因為被拍到的時候沒有去代言的超市，而是去另一家連鎖書店，其他團員被問是否有關心Toro的感情，阿弟說自己現在比較在意孩子們的感情狀況。

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他們復出成功，且〈星期五晚上〉也紅遍大街小巷，他們今天還在現場被拱跳16蹲，Toro打趣說：「平常（出門）週一到四、六日都還好，盡量避開星期五。」笑說現在聽到有點像的音樂，雙腳就會有反應，阿弟說一定要好好休息，該有的防護措施、暖身都要做好，不然很容易舊傷復發，牛奶也表示保健食品一定要吃。

▲Energy今天再次表演16蹲。（圖／記者蔡琛儀攝）

牛奶透露，原本孩子的同學都不相信他是牛奶，結果近日終於被認出，笑說自己在家的地位也因此提升，「我們家是太太、孩子、小倉鼠，再來才是我，現在地位大概從地下一樓到一樓。」