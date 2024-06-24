台灣啦啦隊被嫌「快40了還在跳」　孟潔、筠熹被點名直球回應

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣近年的啦啦隊文化越來越夯，更有不少啦啦隊隊員因此進入演藝圈發展。日前有網友指出，啦啦隊目前有很多超過30歲的隊員，質疑「啦啦隊怎麼一堆快40歲的在跳」。對此，隸屬樂天的琳妲，訪問了多位被點名的啦啦隊女神，分享隊員們的看法，影片也引來不少網友聲援。

▲孟潔、筠熹都被點名是「高齡啦啦隊」。（圖／翻攝自Instagram／mengj215、yuhi_0927）

影片中，34歲的曲羿笑說，沒想到久久上一次新聞，居然是因為年紀，但她也說：「我覺得因為我不是30歲進來啊，我是從20出頭的小妹妹跳到30歲。」認為自己在粉絲心目中，永遠都是20多歲的那個她。而今年即將滿30歲的秀秀子則表示，她覺得跳到40歲都沒問題，而且現在很多女孩都保養得很好，臉蛋、體力都還像18歲。

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▲▼曲羿表示自己只是從20歲跳到30歲。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

同樣被點名的筠熹今年將滿36歲，她以輕鬆的語氣回說：「一點感想都沒有，因為我又看不出來，沒辦法啊！」自認體力不輸年輕人。而33歲的小帆則表示：「我們就老啊！我們老歸老，還可以當啦啦隊，你們要檢討，代表說我們真的很認份。」孟潔也說：「我覺得超過30歲很棒啊！就是還在跳應援，代表我們對這一件事還是有很大熱忱，然後還可以帶給觀眾一些魅力跟動力。」

▲▼筠熹、小帆、孟潔自認到30多歲還能跳啦啦隊是很棒的事。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

此外，琳妲還詢問沈玉琳對於啦啦隊被說「都30多歲還在跳」的想法，沈玉琳表示，大家都是從年輕跳到資深，經驗的傳承是很好的，也認為資深的隊員能更好地帶動氣氛，直言：「為什麼一定要年輕？」

▲沈玉琳也認為年紀不重要。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

琳妲的影片公開後，有許多網友留言表示「每個啦啦員都努力應援，別管年紀，努力才最重要」、「純粹是沒東西攻擊就用年紀，應援、啦啦隊根本就跟年紀沒太大的關聯」、「我反而很欣賞能到3、40歲狀態卻還是維持在20幾歲的啦啦隊們，代表她們夠自律、也愛自己」、「感謝您貢獻青春且讓我們更有活力地看球賽，但願那天會一直精彩下去」。