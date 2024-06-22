倪暄北漂10年「晉升有殼族」！　感動曝買房心聲：滿滿成就感

記者王靖淳／綜合報導

倪暄曾是樂天女孩成員之一，憑著甜美外型圈粉不少人，更因此成為許多球迷心中的啦啦隊女神，平時會在社群記錄生活的她，今（22）日發文寫下心路歷程，開心分享自己正式晉升成為「有殼一族」。

▲倪暄發文分享買房的心情。（圖／翻攝自Facebook／倪暄Eli）

北漂來台北工作十年的倪暄有感而發表示，終於靠著自己的努力、能力及勇氣，脫離無殼蝸牛的生活，正式買了一間屬於自己的房子。為此，倪暄坦言，不斷完成自己的人生清單，她感到很有成就感，因為她認為，學會不給自己設限，沒有什麼事是不可能的，「任何限制都是從內心開始的。」

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▲倪暄曾是樂天女孩成員。（圖／翻攝自Facebook／倪暄Eli）

倪暄在文末向各大廠商贊助求合作，打趣表示自己現在什麼都缺，同時也在文中附上三張與新家的合照。透過倪暄分享的照片可見到，她身穿一件白色的無袖上衣，露出腰部曲線，下身再搭配一件淺灰色牛仔褲，完美展現好身材。她除了擺出愜意放鬆的動作之外，也開心坐在地板上將雙臂打開，似乎對即將入住新家感到很期待及滿足。

【倪暄臉書全文】

2024上半年完成了兩件人生大事

一個是跳傘 一個就是我晉升有殼一族啦

北漂也已經十年

靠著自己的努力和能力 加上一點勇氣

終於脫離無殼蝸牛了

看著自己的人生清單不斷打勾 真的是滿滿成就感

「任何限制都是從內心開始的」

沒有什麼事是不可能

學會不給自己設限 願我們都能朝著理想的生活前進

最後歡迎各大傢俱家電廠商贊助合作

我什麼都缺