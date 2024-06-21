D.O.真的親上去！李泳知MV嚇到反應超真實　網笑哭：她大寫崩潰

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體EXO成員D.O.近來與歌手李泳知新歌〈Small girl〉，歌曲MV於21日出爐，兩人首度合作飾演情侶，導演在MV尾聲釋出重磅彩蛋，他突襲親上女方臉頰，曖昧之舉令粉絲看得手腳捲曲，留言區一陣暴動驚呼「居然親了」、「好害羞」，網友二刷不斷重播。

▲▼D.O.、李泳知合演MV飄出曖昧感。（圖／翻攝自李泳知YouTube）



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李泳知推出新歌〈Small girl〉，找來D.O.合作伴唱，並出演MV男主角，兩人在MV裡飄出曖昧情愫，她難得露出小鳥依人的害羞模樣，靠在D.O.的肩上，還露出吃醋的一面，與平時綜藝上的模樣相差甚大，可愛面貌逗笑大批粉絲。

▲D.O.偷笑以後真的親上去，李泳知嚇到反應超真實、害羞到摀著臉跑走，D.O.則是彎腰大笑。（圖／翻攝自李泳知YouTube）



這對可愛情侶檔合作消息掀起熱議，MV尾聲不忘放出彩蛋，他們在海邊牽著手約會，D.O.深情地望向李泳知，下一秒親向女方的臉頰，李泳知被他嚇到當場崩潰尖叫，害羞地不斷在海邊東奔西跑，過於真實的反應，令網友笑喊「這段到底是在演戲還是真的啊」、「太可愛了吧」、「都敬秀還親出聲音」，歌曲〈Small girl〉甫上線就引起一陣瘋傳。

▲D.O.於21日晚間抵台。（圖／讀者提供）



有趣的是，D.O.、李泳知恰好本週末人都在台灣，D.O.是為見面會而來，連續兩天在天母體育館會粉絲，他21日晚間抵台，雖是走寰宇通關離開，仍有幾位歌迷苦守在出關口，李泳知則是為了演唱會專場再度訪台。