韓偶像簽售會流行「包著純白棉被」！8偶像超萌傳奇照　粉喊：背著跑

文／妞新聞

簽售會、線下見面會是韓國藝人、團體與粉絲近距離互動的最佳管道，同時也衍伸出獨特KPOP文化，許多粉絲會精心準備「各種裝備贈禮」，讓男神、女神穿戴上留下珍貴畫面，每每都締造流傳好幾世代的傳奇神照。

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除了已經很普及的造型髮箍、眼鏡、帽子、披風，會動的兔子頭套、夢幻臉鏈也曾轟動一時，最近居然腦洞大開，把意想不到的「日常用品」搬到了現場，還意外掀起病毒式大流行。

2024最夯零成本「偶像簽售裝備」

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新一代偶像神照神隊友？

什麼動物髮箍啦～玩具手槍啦～天使翅膀啦～已經不夠看了！最夯的零成本「偶像簽售裝備」是它！粉絲們把家中的純白棉被直接扛到了活動現場，讓KPOP男神、女神披上睡覺，欸不是，是披上認證拍照，重現出偶像入眠、剛睡醒的毫無防備的呆萌居家模樣，似乎因為治癒感太高，讓各家粉絲紛紛效仿起來。

▲最夯偶像簽售裝備是棉被。（圖／theqoo，下同）

人氣女團aespa成員Winter，牛奶白皙肌膚加上迷人的舞台魅力，精緻可愛的長相已經夠犯規，再包裹上棉被彷彿一秒變身「即將冬眠的小動物」，讓這一組神照馬上登上韓國熱門討論區，她本人也真的舒適到眼睛快閉起來，融化千萬粉絲的心。

當然男團成員也逃不過「棉被轟炸」，SEVENTEEN淨漢、ZEROBASEONE成韓彬以及韓維辰、BOYNEXTDOOR成員Riwoo以及&TEAM的台灣成員王奕翔、隊友YUMA都包著棉被留下超可愛的致命神照。

另外，NCT的成員Jeno還被捕捉到披著棉被蹲在地上的畫面，爆笑又呆萌的卡通般背影果然再度融化粉絲們的心，不過因為天氣炎熱，偶像們還得包著厚厚的棉被寵粉，也讓大批粉絲又愛又心疼表示：「太辛苦了必須背著跑」、「感覺會爆汗，需要背著」，紛紛祭出黑馬爆紅韓劇《背著善宰跑》的流行語。

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