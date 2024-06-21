ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

韓偶像簽售會流行「包著純白棉被」！8偶像超萌傳奇照　粉喊：背著跑

文／妞新聞

簽售會、線下見面會是韓國藝人、團體與粉絲近距離互動的最佳管道，同時也衍伸出獨特KPOP文化，許多粉絲會精心準備「各種裝備贈禮」，讓男神、女神穿戴上留下珍貴畫面，每每都締造流傳好幾世代的傳奇神照。

https://www.instagram.com/p/C1PDPWby2wF

除了已經很普及的造型髮箍、眼鏡、帽子、披風，會動的兔子頭套、夢幻臉鏈也曾轟動一時，最近居然腦洞大開，把意想不到的「日常用品」搬到了現場，還意外掀起病毒式大流行。

2024最夯零成本「偶像簽售裝備」

[廣告]請繼續往下閱讀...

新一代偶像神照神隊友？

什麼動物髮箍啦～玩具手槍啦～天使翅膀啦～已經不夠看了！最夯的零成本「偶像簽售裝備」是它！粉絲們把家中的純白棉被直接扛到了活動現場，讓KPOP男神、女神披上睡覺，欸不是，是披上認證拍照，重現出偶像入眠、剛睡醒的毫無防備的呆萌居家模樣，似乎因為治癒感太高，讓各家粉絲紛紛效仿起來。

韓偶像簽售會「大熱天蓋棉被」大流行！aespa「8偶像超萌傳奇照」粉喊：得背著跑

▲最夯偶像簽售裝備是棉被。（圖／theqoo，下同）

人氣女團aespa成員Winter，牛奶白皙肌膚加上迷人的舞台魅力，精緻可愛的長相已經夠犯規，再包裹上棉被彷彿一秒變身「即將冬眠的小動物」，讓這一組神照馬上登上韓國熱門討論區，她本人也真的舒適到眼睛快閉起來，融化千萬粉絲的心。

當然男團成員也逃不過「棉被轟炸」，SEVENTEEN淨漢、ZEROBASEONE成韓彬以及韓維辰、BOYNEXTDOOR成員Riwoo以及&TEAM的台灣成員王奕翔、隊友YUMA都包著棉被留下超可愛的致命神照。

另外，NCT的成員Jeno還被捕捉到披著棉被蹲在地上的畫面，爆笑又呆萌的卡通般背影果然再度融化粉絲們的心，不過因為天氣炎熱，偶像們還得包著厚厚的棉被寵粉，也讓大批粉絲又愛又心疼表示：「太辛苦了必須背著跑」、「感覺會爆汗，需要背著」，紛紛祭出黑馬爆紅韓劇《背著善宰跑》的流行語。

【延伸閱讀】

我可愛嗎？連馬東石都戴上「會動兔子頭套」負擔撒嬌，一個對比反差萌居然不輸偶像！

TWICE簽售子瑜史上最神美照流出！「櫻花粉髮＋迷幻臉鏈」超致命，網暴動：不現實

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

58歲楊繡惠閃嫁猛男　還被抱起轉圈圈太幸福了

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

告別式場內「蝴蝶盤旋飛舞」　阮經天淚別：媽媽變成蝴蝶了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭Keanna咬與謝和弦「錄音室啪啪」　陳芳語氣哭反擊...真相全說了！

媽媽今告別式！阮經天眼眶泛淚、鼻頭通紅現身　忍悲送最後一程

陳妍希遭爆離婚首發文！　公開現身開機儀式

DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光

唐治平母亡18天不認屍挨轟不孝！前女友丁寧「相信他愛媽媽」幫求援

又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期

鈴木優香台南泡溫泉「遭3名阿伯緊盯」　 變臉翻白眼：色老頭滾開

36歲女CEO「買精生雙胞胎」！　公開產子過程感動喊：願望全實現

快訊／么兒依強盜罪起訴　羅時豐痛心：該負的責任必須去承擔

快訊／賀軍翔捲官司劇組開鍘！　合作陳意涵新劇「宣布換角」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, aespa, 韓國, 偶像, 簽售會

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李多慧「模仿台灣人講電話」萌翻！　網笑翻認證：有抓到精髓
  2. 又一影城掰了！西門今日秀泰將熄燈　官方證實：租約到期
  3. 二壘妹泡湯「渾圓包不住」！　辣照三連發羞問：要一起嗎？
  4. 柯朋宇出新歌「1巧合以為是驚喜」　意外「穿越回1980年」
  5. 郭彥均談博愛座認「有點難過」！　無奈發聲：好意怎麼變這樣？
  6. 《誰是被害者2》口音出戲？劇組揭「世界觀」真相
  7. DJ女神浜崎真緒中毒急送醫！　「全身癱瘓手狂抖」驚悚影片曝光
  8. 宇宙人東京開唱「揪創作才子」合體　「獻驚喜曲目」全場超嗨
  9. FMA得獎名單公佈...許富凱三輪激戰喜獲大躍進獎　大贏家是她！
  10. 梁云菲挑戰「水中一口氣」跳16蹲！　超狂影片吸千人朝聖：目不轉睛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366