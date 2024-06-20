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山上拍親密戲！黃少祺扛80公斤陳冠霖濕透：真的是戰鬥營

記者許逸群／台北報導

三立八點台劇《願望》今（20日）舉辦演員公佈記者會，三大魅力男神黃少祺、江宏恩及陳冠霖攜手演出。在劇中飾演反派的江宏恩，今天特別手戴鑽戒、脖子掛金項鍊，完全展現劇中角色的霸氣。

▲江宏恩、黃少祺、陳冠霖出席三立八點檔《願望》男神卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲江宏恩、黃少祺與陳冠霖出席《願望》卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

《願望》第一集就從黃少祺、江宏恩、陳冠霖三人年輕時的回憶戲開始，在南澳山區拍攝，讓三人吃足苦頭。拍回憶戲，他們最擔心的就是要如何詮釋年輕，黃少祺笑說只能從髮型開始，年輕是瀏海髮型，之後就往後梳油頭，陳冠霖則是用聲量來表現。

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▲江宏恩出席三立八點檔《願望》男神卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲江宏恩特地戴著霸氣的金項鍊登場。（圖／記者林敬旻攝）

年輕時劇情免不了打戲，江宏恩表示開拍時最擔心是天氣，另外就是動作戲，他自嘲：「年紀稍長，體力上難度高！」不過黃少祺倒是讚美江宏恩「打得好，就是老當益壯。」而江宏恩近幾年幾乎是反派專業戶，他覺得演反派挺有趣的；演過反派的黃少祺認為演壞人就往死裡演，不要有顧忌。

▲黃少祺出席三立八點檔《願望》男神卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼黃少祺與陳冠霖在劇中有許多合作的戲碼。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳冠霖出席三立八點檔《願望》男神卡司發布會。（圖／記者林敬旻攝）

黃少祺笑說和陳冠霖一開始就是「親密戲」，他背著受傷的陳冠霖跑躲避追殺。他說，扛著80公斤的人跑實在是一種考驗，「汗流浹背，真的是戰鬥營，拍到筋疲力盡。」此外，由於全程山區拍攝，他們在狹窄彎路中坐在一輛車上拍，而平時就會暈車的黃少祺，可說是吃足了苦。

黃少祺在劇中與江祖平是一對，他開玩笑說每次只要碰到江祖平，她的肌肉就會膨脹看到血管，一看就知道真是有練過，「她全身肌肉膨脹，看到那個血管，浮起來的程度比我還誇張。」話剛說完，他忍不住笑說：「完了，我又要被她打了！」還搞笑地透過鏡頭向江祖平說聲「對不起」。

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願望, 黃少祺, 江宏恩, 陳冠霖

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