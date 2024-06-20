爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

▲陳妍希和陳曉遭狗仔爆料婚變。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

女星陳妍希與中國演員陳曉於2014年因合作電視劇《神鵰俠侶》擦出愛火，後在2016年結婚，育有1個兒子，不過2人結婚8年來卻屢傳婚變，近日又有狗仔爆料，陳曉目前一心想離婚，早在去年就提出離婚，還願意淨身出戶，目前消息則尚未被證實。如今，就有網友挖出過去兩人上節目時，分別表明對婚後的態度，再度引起熱議。

微博「推理君江小宴」透過直播爆料，陳曉早在2023年年底就提出離婚要求，還表示自己可以淨身出戶，之後再也沒有回過家，甚至還拉黑陳妍希換了手機號碼，且兩人自去年下半年幾乎沒有互動，陳妍希要聯繫陳曉，還必須透過第三方。

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此外，去年陳妍希生日派對時，陳曉當時有出現在場，但全程陪伴兒子，完全沒看陳妍希，合照也沒站在一起，還有網友稱在陳妍希生日時，陳曉罕見沒發任何文字，隨後話題「陳曉陳妍希婚姻破裂」衝上熱搜，目前雙方則都未對此做出回應。

如今，就有網友挖出過去兩人上節目時，分別表明對婚後的態度。據陸媒報導，據悉陳妍希和陳曉婚後喜歡靜靜地過家庭生活，但結婚8年來網路上卻頻傳2人婚變。對此，陳曉於2年前曾在節目中回應稱，會將工作和生活完全分開，完全不分享，外界對於他們夫妻的說法或傳言，不知從何解釋，於是和陳妍希達成共識選擇「躺平」，他也坦言，「對我來說造成不了什麼影響，還有做回應是要付出精力的，沒必要，當個玩笑看看就好了，而且可能連玩笑都算不上。」

▲陳妍希昔節目片被翻出，力挺老公拚事業包辦家裡大小事。（圖／翻攝自 微博）

而陳妍希過去在《因為是朋友呀》節目中被問到，覺得自己在愛情中做得最好的一點？她則回應，自己為了能讓老公可以全力專注在事業上，不用再花更多的時間處理家中事務，她選擇為愛付出包辦家中大小事，甚至語帶哽咽的說，若過程中遇到問題，肯定會有所犧牲，「就是會想辦法，沒辦法也要想辦法」，現場來賓則心疼的安慰，「妳也好辛苦喔，也要工作也要兼顧家庭」。

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