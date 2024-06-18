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孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

記者田暐瑋／綜合報導

孫安佐最近再次成為媒體焦點，在台北信義區持瓦斯火槍引發公眾議論，媽媽狄鶯也感到無奈。曾與孫安佐合作的網紅「館長」陳之漢忍不住痛批，如果孫安佐沒有父母的庇護，早就因為行為問題在美國受到法律制裁，對孫安佐批評爸爸孫鵬的一連串行為感到不滿。

▲館長和孫安佐曾合體。（圖／翻攝自館長、孫安佐IG）

▲館長和孫安佐曾合體。（圖／翻攝自館長、孫安佐IG）

館長過去和孫安佐曾有合作，近日在直播中談及對方，難忍怒氣批評孫安佐之所以能流利說出英語，是因為父母從小到大砸大錢供他出國留學，「你說你24歲超強，你知道自己在說什麼嗎？光這一點，你知不知道台灣有多少的父母都做不到？」針對孫安佐公開批評父母的行為，他爆氣罵：「公審你的父母，那你就是個王X蛋。如果我兒子這樣，我就當沒生過，真的揍下去。」

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▲館長痛批孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長痛批孫安佐。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

對於館長的批評，孫安佐在IG發了限時動態回應，直接點名館長：「你到底知道我什麼？」底下又補了句：「I respect you.」至於拿火槍上街的風波，經紀人透露孫安佐正投入於開發一種新型態火槍和其他冷兵器，打算在8月底舉辦名為「拯救世界」的慈善活動，到時候會向大眾展示這些新武器。

▲館長和孫安佐曾合體。（圖／翻攝自館長、孫安佐IG）

▲孫安佐反擊。（圖／翻攝自孫安佐IG）

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