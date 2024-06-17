陳妮絲懷孕了！植入胚胎9天就中　公開煎熬過程「出門突出血、不斷挨針」

記者孟育民／台北報導

YouTuber陳妮絲以分享時尚、美妝等資訊受到關注，擁有多次整型經驗的她，也不時會與粉絲分享心得。她在今年2月突曬出與交往7年的韓國男友水哥登記結婚的照片，無預警的婚訊讓一票名人好友都嚇傻。今（17日）她再公開懷孕的喜訊，「這次我們真的要當爸爸媽媽了，等待三個月終於可以與你們分享我們的喜悅。」

▲▼陳妮絲懷孕了。（圖／翻攝自IG）

陳妮絲在YouTube頻道紀錄了備孕的過程，從將胚胎植入到不斷打針，面對各種不安的情緒，但幸運的是，她胚胎植入9天後就確認懷孕了，但還要去打安胎針，因為做試管嬰兒的媽媽要打肝素到懷孕38週才能停，她有感說：「我體驗這個過程覺得超不容易，那如果一直失敗的人應該會很崩潰。」

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▲▼陳妮絲紀錄懷孕過程。（圖／翻攝自YouTube／陳妮絲）

陳妮絲懷孕7週時還會不時出血，出門拍片也突然出血，導致他身心俱疲，害怕寶寶隨時會出事，「因爲出血醫生要我多休息，我現在覺得自己很像廢人。」她分享自己第一次聽到寶寶的心跳，哽咽說：「我剛好感動，可是我又不敢太開心，還沒12週的話就很不穩定，所以我現在就沒有哭，我一直告訴自己得失心不要太重。」她最終度過危險期，拿到了媽媽手冊，去看超音波時感動到難以言喻，如今懷孕已滿三個月，也算是可以放下壓力公開喜訊，她開心說：「越來越期待小寶寶的誕生。」

▲▼陳妮絲得知懷孕感動不已。（圖／翻攝自YouTube／陳妮絲）