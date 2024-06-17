百白大鶴二度主持台北電影節！頒獎人王柏傑傅孟柏帥照曝

記者許逸群／台北報導

2024年第26屆台北電影節將於本周末正式開幕，今公布7月6日台北電影獎頒獎典禮主持人將由林鶴軒（大鶴）和百白再度聯手主持，同時公布六組頒獎嘉賓，顏值實力兼具的組合，讓頒獎典禮吸睛度滿分。

▲百白與大鶴二度主持台北電影節。（圖／台北電影節提供）

大鶴驚喜表示：「完全沒有料想到可以連續主持兩屆，希望第二次主持可以放得更輕鬆開心享受舞台。」百白則說：「無論是第幾次，我都會全力以赴，盡力讓大家享受這場典禮，我會加油的！」

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至於為典禮準備的驚喜，百白笑說：「被獎杯敲過了，跌倒也跌過了，這麼糗的事情都發生過了，是時候該好好展現實力與才華了吧！請大家放心，幽默不會少，驚喜一定有！」大鶴也賣關子，去年在典禮現場變出一隻鴿子，今年打算再變一隻更大隻的，「至於變什麼大家可以期待一下」。

▲▼王柏傑與傅孟柏擔任頒獎人。（圖／台北電影節提供）

本屆頒獎典禮將7月6日晚間7點於中山堂舉行，除了去年榮獲最佳女主角、女配角的陸小芬、楊麗音將共同揭曉本屆影后，影帝也將由去年最佳男主角及男配角得主王柏傑、傅孟柏一同頒發。本屆影展大使林柏宏將合體《莎莉》中的姊姊、也是本屆影后入圍者劉品言一起公布最佳新演員及最佳短片獎。

除此之外，第22屆台北電影獎最佳男主角莫子儀將重逢得獎作《親愛的房客》中的搭擋姚淳耀，共同頒發最佳女配角及最佳聲音設計獎。今年雙料入圍最佳男主角及男配角的李銘忠，則將首度在台同框影帝兄長李銘順頒獎，揭曉最佳攝影及最佳視覺效果。第11屆台北電影獎影后張榕容將攜手新片《鬼才之道》夥伴、也是第22屆台北電影獎最佳女配角得主姚以緹，齊力揭曉最佳配樂及最佳男配角獎。