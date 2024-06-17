《星光大道》安伯政工地做泥水工！兼5粗活　月收曝光「比上班族還多」

圖文／鏡週刊

選秀節目《超級星光大道》出身的安伯政，10年前轉往戲劇發展，但這幾年拍戲並不固定，為了生計，他開始做工人生，先是回高雄學冷氣工程；最近因為拍八點檔，北上兼做裝潢泥水工，做一些搬水泥等粗活，他坦言曾被認出是藝人，但抱平常心看待，也會大方承認。

42歲的安伯政在第一屆《超級星光大道》是第十名，他外型陽剛且孔武有力，唱歌聲線十分有特色，曾被評審張宇認可。但歌手路難闖，也嘗試戲劇領域，只是拍戲收入不穩定，他得同時兼5份工，沒戲時就在工地靠勞力賺錢。

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▲安伯政（後左一）從《超級星光大道》比賽發跡，最後成績進入前十強。（中視提供）

初階搬運活 揮汗如雨

近期安伯政接下三立八點檔《天道》拍攝，但並非天天有戲拍，為了維持開銷，上個月他開始接觸裝潢泥水工，這個工作除了拆除老舊陳設，也需要學習做輕隔間、砌水泥等基本技能。

▲來台北拍八點檔的安伯政，沒戲時就去裝潢工地做工。（安伯政提供）

由於安伯政才剛加入工班，得從最初階的搬運工做起，工作純粹是體力活，有時早晚都要進現場搬運；裝潢工地也有水泥、拆除、打石等不同專業，因沒有相關經驗，目前他要邊做邊學。而年過40歲的他常常汗如雨下，賺的是辛苦錢，不過他也說，如果認真上班，薪水比一般上班族多，一個月下來，賺到6至10萬元都有可能。

▲由於安伯政才剛進工班，得從搬運工做起，從早到晚極耗體力。（安伯政提供）

不過安伯政強調，他這幾年做工只是希望能有穩定的收入，其實自己沒有太大經濟壓力，也沒有負債。沒有結婚生子的他，高雄老家只有爸爸，在台北生活就是一人飽全家飽，開銷不大。

▲多年前安伯政以星光幫出道，模樣青澀。（翻攝自《康熙來了》）

養植物賣錢 興趣變現

安伯政說：「我不覺得做工不好，之前做冷氣工程，也不覺得難以啟齒。」但外人難免以異樣眼光看待，他坦然地表示，「可能每個人看事情角度不同，看本身怎麼消化，做工時間彈性，也可以和演藝工作互相配合。」

▲安伯政3年前開始去冷氣工程公司上班。（翻攝自安伯政臉書）

已經演過不少台語劇的安伯政，過去曾開店賣衣服、做生意，「各行各業都有眉角，現在狀態滿穩定，也沒有負債，做工有技術、有專業，沒有什麼不好。」被說放下身段，他不好意思地說：「反而跟人借錢我才會放不下身段。」

前兩年冷氣工程老闆還贊助安伯政開小型演唱會，讓他能以歌會友，他十分感恩，直說自己很幸運，能讓大家看他演戲、聽他唱歌。有趣的是，外型粗獷的安伯政，把植栽的興趣也化為財源，在高雄種植蔓綠絨等雨林觀葉植物，遇上同好就以銅板價賣出。



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