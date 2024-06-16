網提議「街訪天安門」鍾明軒爆氣：心態要不得！　財經網美轟沒邏輯

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鍾明軒因為上傳了去上海、深圳、北京等地的旅遊影片，回台之後遭受不少台灣網友批評他從國際美人變「祖國美人」，但他絲毫不受影響，表示即使被討厭，以後也會繼續堅持做自己喜歡的事。但網友對他的抨擊聲浪似乎未減，其中有人要他去街訪路人對當年天安門事件的看法，他爆氣回覆，此舉引來財經網美胡采蘋發文抨擊，直呼「這種邏輯要不得」。

▲鍾明軒回嗆網友，被胡采蘋批評邏輯錯誤。（圖／翻攝自鍾明軒臉書）

胡采蘋16日在臉書曬出網友與鍾明軒的對話截圖，圖片中可以看到有網友嗆聲，要鍾明軒去街訪大陸路人知不知道天安門事件「就知道大陸有多民主了」，怎料一直以來都以幽默、諷刺的方式看待網友留言的鍾明軒卻突然生氣，回覆寫下「這種心態要不得，歷史的傷痛我們謹記在心，就像外國人一直講慰安婦慰安婦，白色恐怖白色恐怖 我們會比較開心嗎？」

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▲胡采蘋貼文。（圖／翻攝自Facebook／Emmy追劇時間）

胡采蘋看到鍾明軒的留言後，點出她認為不合理的地方，直言「『不開心』跟『不能講』跟『講完以後被抓』是兩回事好嗎？這種邏輯程度要不得。讀讀書吧你」，文末還附上了比倒讚的符號，貼文底下也吸引了許多網友附和，認為鍾明軒的邏輯有明顯的問題。另一方面，鍾明軒的相關貼文底下，仍有不少粉絲力挺。