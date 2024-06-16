瑄瑄定家規「不准叫全名」！哈孝遠誤踩和5歲兒爆衝突　曾國城不忍說話了

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前邀請佩甄、潘若迪、楊佩潔、哈孝遠、瑄瑄分享不合理的特殊家規，哈孝遠抱怨老婆瑄瑄奇怪的家規是「不准叫全名」，哈孝遠說瑄瑄規定夫妻倆和兒子三個人，都不可以直呼對方全名，因為瑄瑄認為直呼全名有種要吵架的氛圍，就連罵兒子也不能叫全名，讓哈孝遠苦笑表示這樣罵人很沒氣勢。

▲ 哈孝遠和老婆瑄瑄分享對方制定的不合理家規。（圖／緯來綜合台提供）

哈孝遠說有次要罵兒子，就跟他說：「哈樂宏，你在幹什麼！」沒想到5歲兒子卻很生氣地回答：「你怎麼可以叫我的全名，你想吵架嗎！」讓哈孝遠氣炸：「我不是要吵架，我是要揍你」。兒子才緩緩地說：「那你也不要叫我全名嘛」，聽到這項家規，曾國城也提出個人想法，認為叫全名其實沒什麼，不應該給孩子灌輸這個制約條件。佩甄也在一旁開玩笑表示：「所以每次老師在點名的時候，小孩都在生氣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈孝遠認為不準叫全名吵架沒氣勢。（圖／緯來綜合台提供）



佩甄分享自己雖然身為「台灣好媳婦」，但還是有不夠周到的地方，原因就在夫家規定，任何節日無論三節、清明、生日、母親節、父親節等，一律要當天過，讓來賓們紛紛舉叉表示不合理。佩甄提起某一年中秋節，因為老公不在台灣，所以提前一週過中秋節，到了中秋節當日，就改和娘家家人一起過，沒想到引起婆婆不滿，指責小孩竟然在中秋節當天沒有和家人團圓實在太不孝，夫妻倆也趕緊和媽媽鞠躬道歉。

▲佩甄對婆家這項規定有意見。（圖／緯來綜合台提供）





