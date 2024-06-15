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魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YTR魚乾前陣子前往成都旅遊，並發布了相關VLOG影片分享，怎料近日卻因為波特王稱大陸正在計劃邀請台灣網紅免費去旅遊拍片，讓她遭受質疑，她繼14日發文澄清表示自己到成都純粹是想吃道地麻辣鍋，15日再度發文，希望批評她的人可以拿出證據，並憤怒表示「不能看我好欺負就沒完沒了」。

▲魚乾再發聲。（圖／翻攝自魚乾Threads）

▲魚乾無奈捲入波特王風波。（圖／翻攝自魚乾Instagram）

魚乾日前在成都旅遊片底下留言處澄清「本次出遊為自費行程，沒有任何人邀請，沒有收任何觀光推廣費，純粹只是想記錄下我的旅遊過程，選四川純粹是想體驗正宗的麻辣美食、拜訪朋友。」她自認從以前到現在立場從沒變過，無奈直言「沒有想過現在被自己人壓著打，很沮喪也很失望，但感謝還願意相信我的人」。

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▲魚乾再發聲。（圖／翻攝自魚乾Threads）

▲魚乾再發聲。（圖／翻攝自魚乾Threads）

▲魚乾再發聲。（圖／翻攝自魚乾Threads）

魚乾接著說「我都有如實報帳、積極繳稅，並且不違法、不害人、常捐款，但善良果然是沒用的」，向懷疑她的人喊話「希望各位都只是一時找不到靶，以後不再回應相關問題，此事已嚴重影響到我的生計，也希望留言的網友們有負責的能力」，然而質疑聲浪似乎不減，導致她15日繼續在Threads上發聲「證據，開槍的跟畫靶的人可以幫補嗎？不能看我好欺負就沒完沒了耶」，看得出相當無奈。

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