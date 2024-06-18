小孟老師／6月18日星座運勢　牡羊「幸運加持」財運旺

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：建立創業企業

感情：共同編織美好

財運：開拓新的財源

幸運色：白色

貴人：水瓶

小人：雙子

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雙子座

工作：熱情迎接挑戰

感情：點燃熱情火燄

財運：買到物超所值

幸運色：黑色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

天秤座

工作：執行績效評估

感情：戀情可望明朗

財運：開心慶祝獲利

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：參與社會活動

感情：溫柔對待伴侶

財運：有效管理財務

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：獅子

金牛座



工作：深入把握分析

感情：成功突破困難

財運：在辛勞中得財

幸運色：粉紅色

貴人：天蠍

小人：處女

處女座

工作：跟進市場趨勢

感情：尋找浪漫愛情

財運：有人脈有錢脈

幸運色：淡藍色

貴人：射手

小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：尋找工作夢想

感情：守護真摯羈絆

財運：調整預期獲利

幸運色：棕色

貴人：牡羊

小人：天蠍

天蠍座

工作：冷靜應對壓力

感情：充滿戀愛氛圍

財運：長遠投資眼光

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：雙魚

雙魚座

工作：成功籌集資金

感情：友情歡聚時光

財運：合理控制開支

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：獲得收益機會

感情：懷念美好歡笑

財運：得到幸運加持

幸運色：橙色

貴人：雙魚

小人：水瓶

獅子座

工作：忙碌愉快幸福

感情：享受喜悅甜蜜

財運：小道消息獲利

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：金牛

射手座

工作：提供發展機會

感情：兩人快樂交往

財運：合理控制消費

幸運色：金色

貴人：獅子

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。