產後3月PO「大腿特寫照」哭了！醫宣布不會消失 毛加恩妻焦慮：怎麼辦

記者潘慧中／綜合報導

毛加恩2019年與造型師Tiffany（羅雯）結婚，隔年迎來大兒子出生，並在今年3月順利迎來女兒的誕生，喜獲不少祝福。但事隔3個月，她在Instagram上傳大腿的近拍照，無奈發問「有誰知道怎麼辦」。

▲Tiffany產後患有毛囊角化症。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）



Tiffany 13日在限時動態附上一個大哭的表情符號，她坦言自從生了小孩後，身體便接連出現毛囊角化症的問題，「我前兩胎也是一生完就整個發出來，但大概生完一年後才好一些。」

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▲Tiffany 3月迎來寶貝女兒。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）



沒想到這次生完女兒3個月後，Tiffany的身體再度出現這種症狀，從照片中，可以明顯看到她的大腿有許多小顆粒狀的凸起，「看了皮膚科他說體質改變，沒辦法……。」

▲Tiffany的限動掀起不少共鳴。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）



皮膚科醫生建議Tiffany可以擦水楊酸乳液，但這些凸起的小顆粒並不會消失，「容貌焦慮又更焦慮了。」更令她意外的是，其實不少媽媽粉絲都有一樣的症狀，「原來我不孤單，原來那麼多人生完跟我一樣」，她附上淚眼圖案，願大家一起加油，「一起育兒的同時一起把自信找回來。」

▲毛加恩和Tiffany育有一對兒女。（圖／翻攝自Instagram／tiffanywenlo）