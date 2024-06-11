金惠奫自爆「看負評會受傷」！爆紅後宅在家　劉在錫驚：過得太平凡

文／妞新聞

近期的最強黑馬韓劇非《背著善宰跑》莫屬啦！穿越時空的科幻題材、加上男女主角的驚人火花，不只讓邊佑錫成為「國民初戀男友」，曾在《Sky Castle》、《偶然發現的一天》有亮眼表現的「金惠奫（金惠允）」也再度迎來事業高峰，網路上更流傳只要跟他合作的男演員都會爆紅的演藝圈傳說，快來看看私底下的她是怎麼樣的吧！

《背著善宰跑》任率來了

金惠奫「超萌奔跑進場」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲最強黑馬韓劇《背著善宰跑》。（圖／翻攝自IG）

▲金惠奫登新綜藝《只要有空，》。（圖／Youtube／SBS Entertainment，下同）

全面開始跑個人行程的金惠奫，近日曝光量大增，讓粉絲們又驚又喜，她也在最新一集由劉在錫、柳演錫主持的新綜藝《只要有空，》登場，在劉大神的一句呼喊：「任率～」之下，金惠奫可愛的小跑步進場，重現《背著善宰跑》的奔跑名場面啦！

淡淡妝容、奶油白洋裝造型的金惠奫，招牌酒窩甜笑狂發，展現有如校園初戀女神一般的清新氛圍，不過久違出演節目的她似乎十分緊張，不但在鏡頭外跟工作人員不安表示：「太久沒有上綜藝有點不適應」，在訪問中也藏不住微僵硬的表情。

面對《背著善宰跑》的爆紅、聲勢看漲，金惠奫也意外透露幾乎都宅在家休息、玩遊戲，直到看到許多粉絲拍攝的Reaction影片才有人氣實感，一席話讓劉在錫驚訝喊：「不是應該辦一下海外見面會嗎？跟人氣相比現在過得太平凡了！」（敲碗敲碗）

炸醬麵聚會變「演員商談室」

金惠奫首曝真實苦惱

節目中一行人來到炸醬麵餐廳吃飯，金惠奫也打開心房跟演員前輩柳演錫吐露職場苦惱，她詢問：「在拍攝期間擔心突然迎來倦怠期，像是厭煩或是沒有氣力的時候怎麼辦呢？」似乎飽受困擾，柳演錫回應：「當無法淨空腦中雜訊時，可以集中在演員之外的興趣」，讓金惠奫超有共鳴頻頻點頭。

之後金惠奫也透露沒料到《背著善宰跑》的人氣會如此火爆，她驚訝表示：「從來不會特別對我演出的作品表示任何看法的親姐姐，居然拍下正在看這部的首播的畫面傳給我」，不過相比親友的反應，金惠奫卻自爆『不看網友評論』的背後原因，透露：「一開始因為好奇會看一些，但是我是會看到負評受傷的類型，之後乾脆不看了～」（誰敢罵我們可愛的惠奫啦吼）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

哈嚕一拉近距離爆擊！《意外發現的一天》「端午」5個劇迷問爆單品，白經送包別浪費

韓劇《背著善宰跑》結局50個前後呼應！Call back神劇，細節彩蛋大揭秘

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！