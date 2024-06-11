ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金惠奫自爆「看負評會受傷」！爆紅後宅在家　劉在錫驚：過得太平凡

文／妞新聞

近期的最強黑馬韓劇非《背著善宰跑》莫屬啦！穿越時空的科幻題材、加上男女主角的驚人火花，不只讓邊佑錫成為「國民初戀男友」，曾在《Sky Castle》、《偶然發現的一天》有亮眼表現的「金惠奫（金惠允）」也再度迎來事業高峰，網路上更流傳只要跟他合作的男演員都會爆紅的演藝圈傳說，快來看看私底下的她是怎麼樣的吧！

《背著善宰跑》任率來了

金惠奫「超萌奔跑進場」

《背著善宰跑》金惠奫自爆「看負評會受傷」！爆紅後卻都宅在家，劉在錫傻：見面會呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲最強黑馬韓劇《背著善宰跑》。（圖／翻攝自IG）

《背著善宰跑》金惠奫自爆「看負評會受傷」！爆紅後卻都宅在家，劉在錫傻：見面會呢？

▲金惠奫登新綜藝《只要有空，》。（圖／Youtube／SBS Entertainment，下同）

全面開始跑個人行程的金惠奫，近日曝光量大增，讓粉絲們又驚又喜，她也在最新一集由劉在錫、柳演錫主持的新綜藝《只要有空，》登場，在劉大神的一句呼喊：「任率～」之下，金惠奫可愛的小跑步進場，重現《背著善宰跑》的奔跑名場面啦！

淡淡妝容、奶油白洋裝造型的金惠奫，招牌酒窩甜笑狂發，展現有如校園初戀女神一般的清新氛圍，不過久違出演節目的她似乎十分緊張，不但在鏡頭外跟工作人員不安表示：「太久沒有上綜藝有點不適應」，在訪問中也藏不住微僵硬的表情。

面對《背著善宰跑》的爆紅、聲勢看漲，金惠奫也意外透露幾乎都宅在家休息、玩遊戲，直到看到許多粉絲拍攝的Reaction影片才有人氣實感，一席話讓劉在錫驚訝喊：「不是應該辦一下海外見面會嗎？跟人氣相比現在過得太平凡了！」（敲碗敲碗）

炸醬麵聚會變「演員商談室」

金惠奫首曝真實苦惱

節目中一行人來到炸醬麵餐廳吃飯，金惠奫也打開心房跟演員前輩柳演錫吐露職場苦惱，她詢問：「在拍攝期間擔心突然迎來倦怠期，像是厭煩或是沒有氣力的時候怎麼辦呢？」似乎飽受困擾，柳演錫回應：「當無法淨空腦中雜訊時，可以集中在演員之外的興趣」，讓金惠奫超有共鳴頻頻點頭。

之後金惠奫也透露沒料到《背著善宰跑》的人氣會如此火爆，她驚訝表示：「從來不會特別對我演出的作品表示任何看法的親姐姐，居然拍下正在看這部的首播的畫面傳給我」，不過相比親友的反應，金惠奫卻自爆『不看網友評論』的背後原因，透露：「一開始因為好奇會看一些，但是我是會看到負評受傷的類型，之後乾脆不看了～」（誰敢罵我們可愛的惠奫啦吼）

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

哈嚕一拉近距離爆擊！《意外發現的一天》「端午」5個劇迷問爆單品，白經送包別浪費

韓劇《背著善宰跑》結局50個前後呼應！Call back神劇，細節彩蛋大揭秘

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

推薦閱讀

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

Albee算塔羅被警告「很多人想上妳」！男師嗆：小三臉 她冷靜回答了

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

曾國城讓臨盆妻「馬上去送200萬」！認了失去喜歡的朋友：很不值

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」！罕訴心聲：怎睡得著

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」　超扯對比照曝光

陳奕迅打球「突休克暈倒」！重摔濺血：傷口深可見骨　急縫30針住院中

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年：終於等到你

Toyz關26天「篠崎泫隔空示愛了」！開腿熱舞被回：給男友看　她親回應

世新男畢業「3親姊顏值太頂」爆紅！起底一個歌手一個主播　網暴動朝聖

華語AV崩毀！「3個月1支片就偷笑」 吳夢夢認現況：無法讓人一直喜歡

2年前遭陸方打壓！台灣佳麗「今奪世界選美冠軍」報喜：Taiwan我們做到了

林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！蛇腰挖空外露　網虧：根本來踩場

戚薇老公「要離婚父母睡一間房」被罵上熱搜！　原話片段曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 金惠奫, 背著善宰跑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 芷霖被爆「男友劈腿逼墮胎」首露面　林襄救隊友自爆臉腫：剛打完醫美
  2. 最正主播葉映彤懷二胎　性別趴老公超開心卻被她質疑
  3. 「庄頭劇場」首度插旗金門！限定奇幻馬戲、街頭表演、市集開跑
  4. 蕾菈問「去上海要注意啥？」　鍾明軒開酸：別說中國好話！
  5. 胡歌睽違6年低調來台！　「活動資訊曝光」明將現身松菸交流青年
  6. 62歲黃秋生「血管阻塞」醫警告：一年後就會死！　想跟高捷尬黑道片
  7. 台灣大出品金穗獎《365分之一》上架MyVideo　新銳導演王彥蘋回母校特映學姊學妹暖心交流
  8. 愛莉莎莎宣佈「將賣掉全部名牌包」　曝9月計畫：光是想到就幸福
  9. 王陽明暌違10年重返《角頭》宇宙！　回到第一戰：將解答所有問題
  10. 李妍瑾前夫竟是榮一拉麵老闆　PO影片連蕭敬騰都按讚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366