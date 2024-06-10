王以路女兒得知爸媽會比自己早走！　竟喊「要死全家一起死」督促媽健康

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前錄影邀請王以路、倪雅倫、撒基努及阿松，上節目分享小孩童言童語讓人哭笑不得的親身經歷。王以路說在女兒幼稚園的時候，收養的流浪狗白富美罹癌過世，兩個禮拜後女兒發現狗狗不會再回來開始崩潰大哭，更追問王以路會不會比她早死，更哭喊「要死我們全家一起死」，讓王以路哭笑不得。

▲王以路分享女兒童言童語。（圖／緯來綜合台提供）

王以路說女兒出生滿月時自己收養了一隻已經近9歲的流浪狗「白富美」，這隻狗也一路陪著女兒長大，但在4、5年後，白富美卻得了不可逆的骨隨癌，而且快速惡化不到兩個月就過世了。身旁的女兒關心地問白富美怎麼了，王以路回說牠走了去當小天使了，沒想到此時女兒竟然童言童語的說：「那牠怎麼沒有飛起來？」讓還在大哭的王以路頓時哭笑不得，只能安慰女兒說白富美生病太累了，等明天女兒去上學的時候牠就會飛了。

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▲王以路女兒傷心狗狗過世，難過爸媽會比她早走竟哭喊「要死大家一起死」。（圖／緯來綜合台提供）

直到兩個禮拜過後，王以路女兒發現白富美去當小天使不會再回來看她後，開始崩潰大哭，緊接著她開始追問王以路會不會比她先死，在得到不出意外爸爸媽媽都會比她先死的答案後，她先是督促當時還胖胖的王以路要減肥要健康，隨後竟然邊哭邊說：「不管！要死我們全家一起死！」童言童語真讓人不知該哭還是該笑。



