22歲王星越遭疑年齡造假！老師曬嫩照「他15歲考上中戲」證實02出生

記者陳芊秀／綜合報導

22歲大陸男星王星越因演出復仇爽劇《墨雨雲間》爆紅，人氣竄升之際，卻遭質疑年齡造假，近年更有網路謠言聲稱他1998年出生，由於本人一直沒有回應引發外界議論，更成為熱搜話題。有位藝考老師忍不住幫忙證明：他15歲考上中戲！

▲王星越演《墨雨雲間》爆紅，22歲年紀遭質疑造假。（圖／翻攝自微博）

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趙老師是表演培訓學校的藝考老師，他透露王星越13歲時便來到表演教室「顏色無庸」學習表演專業，15歲考上中央戲劇學院。當時王星越年齡較小，比同學們小很多，但他在學習表演期間表現出色。

▲王星越嫩照曝光，藝考老師曬照幫忙證明。（圖／翻攝自小紅書）

此外，趙老師進一步強調，王星越在集訓時是班上最刻苦的學生，每天都是最後一個離開教室。為了提高普通話，他每天背誦相聲「貫口」（一氣呵成把一段詞說完），這才有了如今台詞功力深厚，影視劇中也能直接使用原音。貼文同時公開王星越上表演課的合照，臉蛋稚嫩，身材細瘦。

▲藝考老師發文。（圖／翻攝自微博）

網友問「所以他是0幾的啊？」趙老師回答「02的哦」。有人見到王星越照片留言「他這是做了什麼項目？人是同一個人，但感覺大相逕庭，一個特別普通，一個特別好看」。趙老師回應「沒有任何項目，是之前太小了，還有點嬰兒肥，他從小就非常帥」。有人質疑「想問15歲可以高考？」老師反問「為什麽不可以？」有人留言稱「小地方很多5歲上學，5年制小學，再跳級，就提早3年了」。

▲藝考老師回應，王星越02年出生。（圖／翻攝自小紅書）



▲藝考老師透露王星越高中畢業。（圖／翻攝自微博）