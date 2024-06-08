ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR尼克岳父住院「收病危通知」！　忍淚苦求：希望奇蹟會發生

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber尼克在2020年和香港老婆Ashly結婚，婚後育有1個女兒，夫妻倆平時除了在社群上分享生活外，也用心經營YouTube頻道，不過今（8）日卻突然上傳1段影片透露，Ashly的爸爸進了醫院，日前接到院方的病危通知，且電話詢問是否同意急救或插管，表示目前情況危急，祈禱會有奇蹟發生。

▲尼克（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲尼克發文透露Ashly爸爸的情況不好。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113、nickwang1988）

透過影片可見到，Ashly的爸爸在今年3月時因腳痛問題而住院安排檢查，不過後來發生喝粥不慎嗆到的狀況，進而引發吸入性肺炎，需要吸氧並隨時觀察狀況。為此，Ashly與尼克當時也從台灣飛往香港，輪流到醫院照顧爸爸，直到狀況穩定後，夫妻倆才回台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲Ashly在4月份時港台兩地跑。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）

Ashly透露，4月時她港台兩地跑，到醫院與媽媽輪流照顧爸爸，原以為能在5月出院，不過爸爸卻突然插回氧氣。見到爸爸狀況急轉直下，Ashly哽咽表示：「我以為爸爸就快好了，所以我跟尼克說，我想拍張全家福，現在感覺不太可能。」她呼籲大家，有天身體真的快不行時，務必要趁清醒時做決定，「無論是自己，還是重視的人，都要先去跟他了解清楚。決定自己跟決定別人是兩件不同的事。」並坦言當下要爸爸做出插管或是急救的決定實在太殘忍。

▲尼克（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲Ashly拍片透露爸爸的情況不好。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）

為此，尼克透露，Ashly的爸爸到5月底才又逐漸穩定，所以當時老婆就先回台工作。到了影片最後，尼克表示，老婆才從香港回台5天的時間，爸爸的病況又突然變差，非常喘且全身顫抖。為此，Ashly透露，當晚爸爸心跳一直在每分鐘170，甚至還一度高達200，可能引發心肌梗塞，所幸後來情況穩定，同時也表示，後來爸爸被驗出「耐多藥報鮑氏不動桿菌」，目前已轉往别的病房，坦言現在只能祈禱一切越來越好。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！

三上悠亞驚爆「喝茫舌吻傑尼斯偶像」照片外洩內幕：我被陷害了！

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞：海綿寶寶屁股

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

清水健被列6年黑名單原因公開　白石茉莉奈親自示範超扯打招呼

蔡阿嘎發文吐心聲！感嘆「人要抱持善良」眾人秒懂：最後一句好噹

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

峮峮靈前被嚇到　「寬姊整個人瘦一半」！

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」！深夜拍片怒轟：不負責的男人

蔡阿嘎深夜發聲「這樣算長大了吧」　流量擺眼前不作為：有保護的人

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜！　陸網狂讚：淘汰也別讓他走

高雄媽媽北上看張學友！突知演唱會取消高鐵站驚魂…最後10分神轉折

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

這群人, YouTuber, 尼克, Ashly

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／千人舉起「我們成為你的傘」　邊佑錫爆哭滿臉淚：是我的禮物
  2. YTR尼克岳父住院「收病危通知」！　忍淚苦求：希望奇蹟會發生
  3. Tank演出一半「突中斷1分鐘」！　超大咖「金曲歌王」助陣全場炸了
  4. 黃嘉千曝「已核發保護令」：感謝司法的幫助！　夏克立須遠離住所
  5. Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」
  6. 宋承炫結婚甜吻嬌妻！FTISLAND日本公演缺席　鄭容和、郭東延到了
  7. 李多慧「蕾絲蒙眼」應援挨酸情色！　直球回應首編舞心聲
  8. 沒有踩誰！「aespa合體NewJeans」熱舞片吸圍觀　網笑：房時爀最害怕的組合
  9. 陳芳語和解黃豪平後再同框！　曬合照笑了：今天沒有吵架
  10. 琵琶女神宣布「我是職業Uber司機」！　路考3次才過：我真的做到了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366