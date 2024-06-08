YTR尼克岳父住院「收病危通知」！　忍淚苦求：希望奇蹟會發生

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber尼克在2020年和香港老婆Ashly結婚，婚後育有1個女兒，夫妻倆平時除了在社群上分享生活外，也用心經營YouTube頻道，不過今（8）日卻突然上傳1段影片透露，Ashly的爸爸進了醫院，日前接到院方的病危通知，且電話詢問是否同意急救或插管，表示目前情況危急，祈禱會有奇蹟發生。

▲尼克發文透露Ashly爸爸的情況不好。（圖／翻攝自Instagram／ashlychan0113、nickwang1988）

透過影片可見到，Ashly的爸爸在今年3月時因腳痛問題而住院安排檢查，不過後來發生喝粥不慎嗆到的狀況，進而引發吸入性肺炎，需要吸氧並隨時觀察狀況。為此，Ashly與尼克當時也從台灣飛往香港，輪流到醫院照顧爸爸，直到狀況穩定後，夫妻倆才回台。

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▲Ashly在4月份時港台兩地跑。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）

Ashly透露，4月時她港台兩地跑，到醫院與媽媽輪流照顧爸爸，原以為能在5月出院，不過爸爸卻突然插回氧氣。見到爸爸狀況急轉直下，Ashly哽咽表示：「我以為爸爸就快好了，所以我跟尼克說，我想拍張全家福，現在感覺不太可能。」她呼籲大家，有天身體真的快不行時，務必要趁清醒時做決定，「無論是自己，還是重視的人，都要先去跟他了解清楚。決定自己跟決定別人是兩件不同的事。」並坦言當下要爸爸做出插管或是急救的決定實在太殘忍。

▲Ashly拍片透露爸爸的情況不好。（圖／翻攝自YouTube／尼克Ashly）

為此，尼克透露，Ashly的爸爸到5月底才又逐漸穩定，所以當時老婆就先回台工作。到了影片最後，尼克表示，老婆才從香港回台5天的時間，爸爸的病況又突然變差，非常喘且全身顫抖。為此，Ashly透露，當晚爸爸心跳一直在每分鐘170，甚至還一度高達200，可能引發心肌梗塞，所幸後來情況穩定，同時也表示，後來爸爸被驗出「耐多藥報鮑氏不動桿菌」，目前已轉往别的病房，坦言現在只能祈禱一切越來越好。