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女神賈永婕罕見帶公婆現身　兩女兒也頂逆天長腿盯場

記者葉文正／台北報導

女神賈永婕今天罕見帶公婆現身，為了偏鄉兒童，她今天大陣仗出席財團法人永婕美少女協會活動，還讓老公王兆杰與公公王明德，以及大女兒安安跟次女小羽，母女三人都擁有逆天長腿，令人稱羨一家都美女。

▲賈永婕出席慈善協會成果發表。（圖／記者林敬旻攝）

▲賈永婕出席慈善協會成果發表。（圖／記者林敬旻攝）

賈永婕今天為公益現身，好友們也都到場致意，她提到美少女協會這兩年的工作：「基金會已經運作兩年，要開始第三年的計畫，第一年計畫是為疫情募集呼吸器，募款速度很驚人，但過去這一年來，我是很刻意選不是主流的募款項目，幫助兒童心靈成長跟救援不是每人都認同，所以在募款上很辛苦，在地需求又非常多，資金人力又有限，所以要評估狀況，這些事情多是一對一，像是小型團體，盡量要慢慢增加方案。今年仍是持續這個計畫，也要送審，因為心靈的東西不會突然就消失在孩子的世界裡，不然對孩子也是創傷。」仍是要對需要輔導的偏鄉兒童伸出溫暖的手。

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▲賈永婕出席慈善協會成果發表。（圖／記者林敬旻攝）

▲賈永婕一家都出席慈善協會活動。（圖／記者林敬旻攝）

她也提到做這件事情的甘苦，「有人說妳可以不要這麼辛苦，妳又攬了一件事情在身上，朋友卻都很支持這件事，紛紛出錢出力，今天我們全家都來，兒子國中還要上最後一天課，所以不能來，不管我做呼吸器或這個偏鄉的方案，公公也都大力支持，他也80歲了，認為兒童是未來的主人，要持之以恆做這些事。」

▲賈永婕慈善協會成果發表，女兒陪同幫忙募款。（圖／記者林敬旻攝）

▲女兒安安也熱心幫忙舉牌。（圖／記者林敬旻攝）

這次兩個寶貝女兒安安跟小羽因為在暑假期間，還特地來幫忙，賈永婕笑問女兒小羽「媽媽在家裡有發脾氣嗎，但他們也覺得來這活動很有意義，發現我的計畫很重要。」

▲賈永婕慈善協會成果發表，女兒陪同幫忙募款。（圖／記者林敬旻攝）

▲次女小羽也在活動當義工。（圖／記者林敬旻攝）

賈永婕也透露兩個女兒暑假的活動，都跟公益有關：「安安去非洲迦納做志工，比較早回來台灣，安安回來前，也去夏令營，約莫停留七天，照顧150個孩子，畢竟LA附近有點混亂，那幾天都在山裡面跑，陪孩子們玩七天。」一家美少女都樂於做公益。

▲賈永婕出席慈善協會成果發表。（圖／記者林敬旻攝）

▲賈永婕、王兆杰夫妻羽兩個女兒。（圖／記者林敬旻攝）

她也說獨生子兒子國中剛畢業，認為男生成長變化最多，目前愛兒又帥又是籃球校隊，已經180公分了。她笑說：「兒子自己認為交女友還太早所以沒有女友，但很開心終於摟到比我高的男生了。」

至於星二代孫安佐最近因為在泰國出事，引起社會關注，賈永婕也被問到想法，她也認為：「我看到他覺得他內心有很多情緒，我覺得也許我們大家不要再去激他，希望他能夠冷靜一下，去思考一下。不管是演藝圈或是社會上不同家庭，做父母有很多為難的時刻，要有良好的溝通，我相信他們彼此很愛對方的。」

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關鍵字

賈永婕, 王兆杰, 安安, 小羽

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