蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」嘆出事了：這間又大又貴

▲蔡阿嘎和蘿拉已經共事超過10年。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅蔡阿嘎6日晚間發出律師聲明，透露資深員工蘿拉有不法行為，正式宣布彼此解除勞雇關係，消息一出立即引發熱議。對此，有網友發現，蔡阿嘎找的法律事務所不簡單，是在業內是數一數二的律所。

蔡阿嘎透過工作室發出聲明指出，蘿拉因個人不法行為而違反公司的政策及規則，已對公司造成重大損失，因此不得不終止彼此的勞雇關係，同時也透露，目前已委託律師處理後續，一切會照法律程序走，而此聲明是透過「萬國法律事務」擬好才發布。

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【蔡阿嘎工作室... 由蔡阿嘎發佈於 2024年6月6日 星期四

有網友表示，「哇，萬國耶」、「萬國法律事務所是台灣數一數二的律所，所以可能是蠻嚴重的，才會找這麼大間的」、「萬國很大又很貴欸，大概發生很嚴重的事情才邀請這種等級」、「萬國好貴，之前有問過」、「萬國法顧欸XD，殺雞用屠龍刀」、「應該跟帳務有關吧？不然出動萬國也太猛」。

據悉，萬國法律事務所承接的案子都很大，客戶幾乎為知名人士，如知韓文化協會董事長藍祖蔚、新北國王主力後衛林書豪、街口支付創辦人胡亦嘉、家登精密工業股份有限公司、藝人徐若瑄的老公李雲峰等。