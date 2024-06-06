ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Selina哽咽落淚「曾不接受姐弟戀」：唯一獻給男友小徐，感謝為自己勇敢！

記者張筱涵／綜合報導

Selina（任家萱）2021年認愛小7歲的另一半「小徐」，並在2023年生下兒子，一家人過得幸福美滿。近期上節目提到，其實過去是不接受姐弟戀，唯一接受的就是對方，說到後來忍不住哽咽落淚。

▲▼SELINA。（圖／翻攝自微博／娱蜀黍）▲▼SELINA。（圖／翻攝自微博／娱蜀黍）

▲Selina坦承原本不能接受姐弟戀，唯一一次就是為了小徐勇敢。（圖／翻攝自微博／娱蜀黍）

Selina近日上大陸綜藝《喜歡你我也是》聊到感情世界，現在已經相戀2年也有兒子相伴，讚嘆當年第一次見面小徐就說「姐姐我喜歡妳」，但過去其實她是不能接受姐弟戀的，唯一一次就是獻給對方，也是鼓起了十足的勇氣所做的決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

說到後來可能回想相戀到現在的點點滴滴，Selina忍不住感動哭泣：「其實我真的覺得我為了我自己勇敢一次，但我現在很謝謝那個時候的我。」

▲▼SELINA。（圖／翻攝自微博／娱蜀黍）▲▼SELINA。（圖／翻攝自微博／娱蜀黍）

▲Selina哽咽落淚。（圖／翻攝自微博／娱蜀黍）

同台主持人張紹剛也說「瞻前顧後可能錯過的是某一段感情，都是我們學習的過程」。事實上，Selina認愛後曾在活動中稱讚小徐是很體貼的人，懷孕期間家事都是對方負責，出外也都會以她為主，現在兩人全心照顧寶貝兒子，她也希望自己能再生一胎，但希望以自然受孕為主：「會拚到停經為止。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

推薦閱讀

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動

直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

篠崎泫收Toyz「45頁手寫信」！　2hrs才看完：覺得自己話真多

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張小燕「久違現身」隻身赴靈堂致意！　邱瓈寬親自護送上車

余天氣到心臟差點停止！女婿追討余苑綺4000萬遺產…他爆余家內幕

57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉

藍心湄「走出靈堂還在哭」　哽咽陪伴邱瓈寬喪母痛：要保佑阿寬啊！

漫威「黃蜂女」不玩了！　宣布退出演藝圈皈依佛門

謝金燕現身邱瓈寬母靈堂：非常傷心！　暴瘦身影惹心疼「我會撐住」

陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」　感言曝光：Thank you TWICE

歐陽娜娜一畢業解放變「歐陽辣辣」　罕曬泳裝照露出雪白長腿！

中捷長髮男引用《芙莉蓮》紅到南韓！　萬人瘋轉狂讚：真實版欣梅爾

直擊／邊佑錫見女粉背等身立牌！　大笑「主動靠前比愛心」現場暴動

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Selina, 任家萱

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 武打女星楊麗菁父親罹肝癌病逝 回憶過往數度哽咽不捨
  2. Selina哽咽落淚「曾不接受姐弟戀」：唯一獻給男友，感謝為自己勇敢！
  3. 李明依揭劇團「靈堂前表演」！　邱瓈寬背後暖心故事曝
  4. KIMIKO老師做生意遭騙　今現身稱上了一堂3千萬的課
  5. 阿湯哥跳的懸崖！　男赴《不可能的任務》取景地「意外墜崖」摔死
  6. 王彩樺自爆喝醉找女兒訴苦「一直哭」！　心中苦悶全說了：為何沒溫暖
  7. 于美人「一個擁抱」陪伴邱瓈寬　黃韻玲憂：她不吃不喝
  8. 何如芸喪父「端午不能買粽」哭了！認情緒無法壓抑：不定時會爆炸
  9. 57歲林美秀驚爆罹血友病！　暴瘦7kg硬撐：感覺快死掉
  10. Super Junior小巨蛋確定加場「售票時間曝光」！　8月一連嗨3天

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366