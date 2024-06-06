記者張筱涵／綜合報導

Selina（任家萱）2021年認愛小7歲的另一半「小徐」，並在2023年生下兒子，一家人過得幸福美滿。近期上節目提到，其實過去是不接受姐弟戀，唯一接受的就是對方，說到後來忍不住哽咽落淚。

▲Selina坦承原本不能接受姐弟戀，唯一一次就是為了小徐勇敢。（圖／翻攝自微博／娱蜀黍）



Selina近日上大陸綜藝《喜歡你我也是》聊到感情世界，現在已經相戀2年也有兒子相伴，讚嘆當年第一次見面小徐就說「姐姐我喜歡妳」，但過去其實她是不能接受姐弟戀的，唯一一次就是獻給對方，也是鼓起了十足的勇氣所做的決定。

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說到後來可能回想相戀到現在的點點滴滴，Selina忍不住感動哭泣：「其實我真的覺得我為了我自己勇敢一次，但我現在很謝謝那個時候的我。」

▲Selina哽咽落淚。（圖／翻攝自微博／娱蜀黍）



同台主持人張紹剛也說「瞻前顧後可能錯過的是某一段感情，都是我們學習的過程」。事實上，Selina認愛後曾在活動中稱讚小徐是很體貼的人，懷孕期間家事都是對方負責，出外也都會以她為主，現在兩人全心照顧寶貝兒子，她也希望自己能再生一胎，但希望以自然受孕為主：「會拚到停經為止。」