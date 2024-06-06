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演唱會倒數一個半月　Energy相隔19年再任街舞賽宣傳大使

記者蔡琛儀／台北報導

一年一度的捷運盃街舞大賽今年特別邀請到以街舞組合出身、強勢回歸歌壇的Energy擔任宣傳大使，Energy被譽為「華語樂壇傳奇唱跳男團」，最大的特色為成員都擅長街舞，更曾經擔任第一屆捷運盃街舞大賽的宣傳大使。經過16年的單飛歷程，今年宣佈再次合體復出，還將在七月攻上台北小巨蛋，成為今年最具話題的唱跳男團。

▲▼Energy擔任捷運盃街舞大賽宣傳大使。（圖／寬寬提供）

▲Energy相隔19年再度擔任捷運盃街舞大賽宣傳大使。（圖／寬寬提供）

在Energy單飛之後，團長牛奶仍持續關注街舞的發展，並連續擔任了2020至2023年捷運盃街舞大賽的顧問團總召，與街舞大賽緣分匪淺。而歷經十多年後，Energy重聚再度攜手擔任捷運盃街舞大賽第十九屆宣傳大使，勢必能為街舞大賽造勢一波。

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團長牛奶鼓勵大家：「我們是第一屆的大使，今年能夠再度受邀擔任大使，覺得意義非凡，跳舞改變了我的人生，我一直覺得以前對於跳舞的那一種熱血的心態拿來做任何事情都有成功的可能。也希望年輕朋友都能夠找到自己除了舞蹈外熱愛的事情，知道那樣的感覺並能運用在人生上面。」

阿弟則表示：「很榮幸相隔10多年後再次擔任大使，也很開心能看到有越來越多的年輕人喜歡街舞這項運動，願意在比賽中展現自己對街舞的熱愛與活力裡的一面。」

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