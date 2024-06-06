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蔡健雅宣布喜訊「感受到巨大的幸福感」　認了高雄：是我的幸運地

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后蔡健雅將於今年中秋節前夕，三度於高雄巨蛋開唱，蔡健雅表示，高雄巨蛋對她的音樂生涯具有重大意義，兩年前在此舞台上四度拿下金曲歌后，創下金曲獎史上首位在典禮上四度登台拿下四大獎的超級紀錄。「高雄是我的幸運地也是幸福地！豐收滿滿，感受到巨大的幸福感！」

▲▼蔡健雅九月三度高雄巨蛋開唱。（圖／亞神提供）

▲蔡健雅九月三度高雄巨蛋開唱。（圖／亞神提供）

蔡健雅也透露，她最想去的高雄景點是「高雄捷運的美麗島站」，因為〈拋物線〉MV拍攝的地方正是在美麗島站，她說：「我還記得拍攝那天關在一個玻璃屋望著人來人往的行人邊唱著〈拋物線〉，真的很難忘！而拍完〈拋物線〉MV後看到成品呈現，感覺像是當了一天的高雄旅遊大使！哈哈！歡迎大家常去那邊大唱〈拋物線〉！」

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而這場「給世界最悠長的吻」系列巡迴自2021年從台北小巨蛋開跑一唱就是四年，中間歷經兩次進階改版到去年重返台北小巨蛋，今年又繼續重啟「Let's Depart！給世界最悠長的吻」巡迴，對蔡健雅來說可說是一個神奇的音樂旅程，「這次巡迴了三年多，也足足跨越三張專輯的時間，感覺經歷了一段豐富又精彩的旅程！能帶著演唱會到高雄巨蛋，無論對自己或是音樂內容上，有種精緻化的昇華感。」

▲▼蔡健雅九月三度高雄巨蛋開唱。（圖／亞神提供）

▲蔡健雅透露曲目將會更新。（圖／亞神提供）

此外，蔡健雅也透露，除了調整更新曲目及並將舊曲目重新編曲外，由於他近日為影集《不夠善良的我們》製作配樂，為此更做了原聲帶中的歌曲〈芬蘭距離〉、〈善良的我們〉現場版，把演唱會焦點放在音樂上。在生活上，蔡健雅也以新嘗試來發掘內在其他部份的自我進化，例如重新學習「體操」。她表示，這讓她更深入與身體連結，並相信未來的音樂會有另一種能量的釋放。演唱會於9月14、15日舉行，門票6月15日開賣，詳洽拓元。

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