ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大巨蛋女神公布「泫雅披黃袍火辣開唱」！　中信兄弟創首例

記者張筱涵／綜合報導

中華職棒中信兄弟球團將於8月3日及8月4日於臺北大巨蛋主場舉辦「K歌主題日」，今年更是重磅邀請到韓國巨星泫雅（김현아／Kim Hyuna）成為演唱嘉賓，憑藉著具有標誌性的風格及性感火辣的身材，泫雅此次接受中信兄弟球團邀請，也將會是首位登上臺北大巨蛋演唱的南韓歌手，未來勢必會掀起熱烈討論。

▲▼ 。（圖／記者張筱涵攝）

▲中信兄弟臺北大巨蛋K哥主題日的嘉賓是泫雅。（圖／希林國際提供）

繼4月份中信兄弟球團開幕主題週邀請頑童MJ116以及ENERGY後，成功的音響設備與現場氛圍，不僅娛樂圈業界造成討論，也因此得到韓國眾多藝人關注，

[廣告]請繼續往下閱讀...

願意特別來台演出。此次，在中信兄弟極力邀請下，泫雅也同意加入球團下半季最受矚目的「K歌主題日」擔任演唱嘉賓，而這也將會創下球團主題日邀請最高等級的韓國藝人，且會是成為首位登上臺北大巨蛋演唱表演之韓國巨星！

被網友封為「表演女王」的泫雅，舞台魅力十足，出道十七年仍是不少人心中的女神。在歌壇擁有多首代表作，2011 年推出的《Bubble Pop!》是首個韓國女歌手瀏覽量破億的 MV，2012 年參與了歌手 PSY 歌曲《江南 Style》的音樂影片演出，2021 年推出《I'm Not Cool》音源發行不久即在 Genie、Bugs 榜獲得2位成績，今年 5 月帶著新專輯《Attitude》與主打曲〈Q＆A〉回歸，泫雅參與了專輯製作，融入她率直與自信的態度。

泫雅也是繼2022年來台演唱成功後，睽違一年半再度來台演出，透過別緻而性感魅力的她，俘獲廣大球迷的心，未來也將會讓球迷與粉絲掀起一陣轟動。中信兄弟球團將於日後公布更多有關「K歌主題日」相關活動及購票資訊詳情，也期待球迷朋友可以再次體驗「K歌主題日」帶來的歌唱盛宴。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

推薦閱讀

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

Soya抓包超強手機藏偷吃照！他秒認愛上小三　7天暴瘦3kg淚：我很殘破

Soya抓包超強手機藏偷吃照！他秒認愛上小三　7天暴瘦3kg淚：我很殘破

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！認：愛女友但要新鮮感　Soya 3字發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國知名企業CEO」卻拒繼承　驚人身世起底

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰　大讚Dcard神網友逼出超強

李妍瑾被爆離婚直播淚崩！　「緣份再早點就會好」鬆口：是我不好

獨家／李妍瑾哭整晚認婚姻只維持4個月　前夫現身露面吐離婚真實原因

台網美澳洲「遭隨機攻擊」多人受傷送醫　嚇到想回台灣

Soya發聲嗆小三：你不適合安慰我，適合好好道歉！　見她1舉動傻眼了

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

曾莞婷身家破億！報喜宣布新身份　擠掉藍心湄《女大》時段跨界主持

唐治平欠10萬房租「又爆吃霸王餐」！嗆店家：我是藝人　3天前母子大吵

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中信兄弟, 大巨蛋, 泫雅, 球團主題日

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 于卉喬超成熟形象照曝！苦笑「拍照比表演還難」
  2. 韓網熱門／史上最高品質蠟像！　任時完站旁邊「網友全認錯」
  3. 伍佰歌劇宣布加演！　「鳳小岳辭演」改換他上場：挖到寶
  4. 遭控搶胡瓜節目時段「鬧雙胞」　白冰冰還原事件始末
  5. 百萬辣模控他「狂傳性暗示訊息」！　肯爺挨告不忍了：她勒索我
  6. Tank消失歌壇十年認罹罕病　「暴瘦剩57kg」近照曝光了！
  7. 舒華見面會遭公開詛咒「跳樓」！　粉絲見影片氣到哭…主辦回應了
  8. 84歲陳淑芳說英文也通！從影一甲子開金口：我OK啦！　赴日為台爭光
  9. 王一博「慘變視帝遺珠」首發聲！白玉蘭爭議燒6天…劇組聲明認1事
  10. 《哥吉拉-1.0》導演親解低成本特效！「哥吉拉海上游」出自25歲天才

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366