御姊愛41歲驗出懷孕！　曾被醫說不易受孕：洗手間裡激動眼眶濕熱

記者劉宜庭／綜合報導

御姊愛（徐豫）是知名兩性作家，嫁給工程師Kevin後定居美國加州，現年41歲的她，曾被醫生指出不易懷孕，因此對於生子計畫，一直都保持順其自然的態度，怎料如今驗孕棒顯示懷孕，她為此激動泛淚。

▲御姊愛驗出懷孕。（圖／翻攝自御姊愛臉書）



由於御姊愛目前在美國生活，當地對於產檢方式與台灣不太一樣，「美國醫院的產檢通常不到7-8週不太給妳做，所以我還在等待，希望之後一切平安順利。」從驗出懷孕至今約一週時間，她坦言仍舊處於患得患失的心情，「沒事就再驗一下確定不是在做夢。」

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「說真的，近42歲的年紀，加上被醫生說身體有些狀況不容易懷孕，我對後代子嗣這件事一直都保持著可能就自然而然沒有的心情。」然而，當御姊愛看見驗孕棒顯示懷孕的結果，「我依然在洗手間裡激動得眼眶濕熱。」她透露起初還以為是更年期，目前每天都很想睡覺，幾乎一天睡12小時。

▲御姊愛目前仍處於患得患失的心情。（圖／翻攝自御姊愛臉書）



此外，丈夫昨天得知高中同學參加兒子的大學畢業典禮，御姊愛不禁自嘲：「沒想到我們的還只是個受精卵胚胎，是不是也晚太多～。」貼文一出，隨即引來粉絲留言祝賀，女星郁方也說「我覺得好棒，我41歲才生女兒」。

【御姊愛全文】

從驗出來到現在大概過了一個多星期，我還是處在患得患失的心情、沒事就再驗一下確定不是在做夢。

說真的，近42歲的年紀，加上被醫生說身體有些狀況不容易懷孕，我對後代子嗣這件事一直都保持著可能就自然而然沒有的心情。

但看到這結果的時候，我依然在洗手間裡激動得眼眶濕熱。

和台灣婦產科隨掛隨看不太一樣，美國醫院的產檢通常不到7-8週不太給妳做，所以我還在等待，希望之後一切平安順利。

整個故事經過我有分享在《徐豫切入點 EP.596》，包含我一開始以為自己是更年期，以及我家工程師有點好笑的反應。

有興趣的話可以聽聽看我就偷懶不打長文了。畢竟每天都很想睡覺，一天睡12小時

**然後昨天工程師才看到他高中同學參加兒子「大學畢業典禮」的照片，沒想到我們的還只是個受精卵胚胎，是不是也晚太多～